DeepSeek és el vendaval que esclafa la borsa tecnològica mundial

Ha estat el fenomen més viral que ha marcat (i revolucionat) l’àmbit tecnològic el passat mes de gener. Es tracta de DeepSeek, un model d’assistència virtual gratuïta creat per una startup xinesa amb aquest nom que ha desencadenat aquests dies en una catàstrofe i un escac mat als gegants com OpenAI amb el seu famós ChatGPT, superant fins i tot el seu nombre de descàrregues a escala global. Això es deu que els seus models de funcionament són de codi obert, de manera que resulta accessible per a qualsevol usuari per a examinar-los i modificar-los lliurement.

A més, per si no n’hi hagués prou, el seu model R1 iguala al rendiment i eficiència dels seus competidors nord-americans amb la diferència que presenta un cost més baix. Així, la irrupció del que apunta a ser el ‘Caball de Troia’ amenaçant per alçar a la Xina en la primera posició mundial del mercat de la intel·ligència artificial i enfonsar així als grans fabricants de microxips d’alta gamma està ja instal·lat en el dispositiu de moltes persones.

La conseqüència d’aquest xatbot gratuït, que tot just ingressava a App Store el passat 11 de gener amb la versió DeepSeek-V3 i que posteriorment el dia 20 es transformava en un model millorat de raonament, el DeeSeek R1 per només sis milions de dòlars (un cost insignificant per al que requereix un entrenament complet d’una IA) ha derivat en una caiguda històrica de les accions d’alguns fabricants de microxips semiconductors. Aquest és el cas de Nvidia, la companyia més important per capitalització borsària del sector al món, qui ha viscut una baixada d’accions de prop del 17% a Wall Street esdevenint aquesta la major caiguda diària del valor d’una empresa cotitzada mai vista.

Per entendre la magnitud que implica entrenar un sistema avançat d’intel·ligència artificial, aquest va costar a la companyia OpenAI uns 80 milions de dòlars per desenvolupar el famós ChatGPT, l’eina més estesa fins al moment de descobrir-se aquesta competència provinent del mercat asiàtic, la qual està desfiant-lo fins al punt de superar-lo en aconseguir respostes més àmplies (que no més completes) però sobretot, més personalitzades a la demanda de l’usuari. Val a dir que, com passa amb altres serveis com Gemini o ChatGPT, aquesta eina també està sotmesa als valors del país on a sigut desenvolupada; de manera que no se li pot demanar certs temes sobre política o geopolítica “pel fet d’encarar valors socialistes fonamentals”.

L’últim punt que cal esmentar, a banda d’aquest escac mat a les multinacionals que ha provocat un model que només necessita una dècima part de la potència del còmput que fan servir els seus competidors, és el tema del seu preu intern; és a dir, l’ús dels tokens amb què opera (la moneda que serveix com a fitxa per a cada paraula escanejada). Per aquesta raó, cal saber que 1.000 tokens equivalen a unes 750 paraules en anglès, i que en aquest sentit, DeepSeek està oferint serveis d’interfície de programació d’aplicacions (API) al cost d’1 iuan (equivalent a 0,14 dòlars) per cada milió de tokens d’entrada, mentre que, per contra, el model d’OpenAI presenta un preu de 15 dòlars per un milió de tokens d’entrada. Una diferència que resulta abismal.