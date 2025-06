Estudi encarregat per l'Executiu

Forné defensa els canvis en el transport públic i assegura que “més del 90% de la ciutadania se’n veurà beneficiada”

El secretari d’Estat respon a les crítiques pel nou model que entrarà en vigor el 7 de juliol i reivindica un sistema més adaptat a les demandes

El secretari d’Estat de Transició Energètica, Transports i Mobilitat, David Forné, ha sortit aquest dilluns al pas de les inquietuds expressades per alguns ciutadans arran dels canvis previstos en el servei de transport públic, els quals entraran en vigor el pròxim 7 de juliol. Segons ha explicat, el nou model “no busca estalviar diners”, sinó tot el contrari: “Volem augmentar la demanda perquè el Govern pugui subvencionar encara més el transport públic”.

Forné ha remarcat que les modificacions responen a un estudi encarregat per l’Executiu amb l’objectiu d’optimitzar les línies, i ha assegurat que “més del 90% de les persones es sentiran beneficiades” pel nou esquema de mobilitat. En aquest sentit, ha posat en valor que “les demandes sorgides del procés participatiu han estat escoltades i incorporades dins un estudi fet per experts”.

Entre les novetats del nou sistema hi haurà línies ràpides entre el centre i les perifèries, així com l’allargament de trajectes, com ara el de la línia que arribarà fins a la Cortinada. Preguntat sobre l’impacte a zones concretes, com Engolasters —on desapareixerà una antiga línia circular—, Forné ha volgut recalcar que això “no implica una pèrdua de servei”, sinó una millora: “Abans hi passaven dues freqüències per hora, i ara n’hi haurà vuit que aniran directament al centre”.

Sobre la implementació pràctica dels canvis, el secretari d’Estat ha garantit que totes les modificacions estaran reflectides a l’aplicació mòbil del transport públic, i ha reiterat el compromís del Govern per facilitar “el màxim de serveis i fer la vida més fàcil a la ciutadania”. Paral·lelament, Forné ha confirmat que el projecte de transport segregat de passatgers “avança molt bé” i que en els pròxims mesos es podrà actualitzar informació sobre aquest nou sistema, el qual actualment es troba en fase de reserva d’espais amb els comuns.