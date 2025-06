Impuls parlamentari femení

La Xarxa de Dones Parlamentàries inicia la seva tasca amb una assemblea i un manual de bones pràctiques legislatives

L’òrgan parlamentari defineix accions per fomentar la igualtat i enfortir la representació femenina en l’àmbit legislatiu i internacional

Amb motiu del Dia Internacional del Parlamentarisme, celebrat aquest dilluns 30 de juny, el Consell General ha acollit la primera assemblea ordinària de la Xarxa de Dones Parlamentàries. Aquesta xarxa, constituïda per unanimitat el passat 6 de març, neix amb l’objectiu de consolidar la tasca de les conselleres generals a les delegacions i reforçar la visibilitat internacional d’Andorra. Tot i que la presència masculina també hi ha estat, els consellers hi participen en qualitat d’observadors, sense dret a vot.

Durant la trobada, s’ha aprovat l’elaboració d’un manual de bones pràctiques estructurat en cinc línies d’acció. Entre les mesures previstes, destaca la proposta a Sindicatura per aprovar una guia d’estil de llenguatge inclusiu i no sexista per a tota la documentació administrativa del Consell General.

També s’ha plantejat la formació del personal de suport en comissions legislatives i delegacions internacionals en matèria de perspectiva de gènere, així com la redacció d’un informe amb exemples pràctics i infografies que il·lustrin els beneficis d’aquesta mirada transversal. A més, s’ha proposat establir uns requisits mínims sobre perspectiva de gènere a les memòries justificatives dels textos legislatius i l’elaboració d’una guia per incorporar-hi eines específiques. Finalment, es pretén establir vincles amb altres parlaments que disposin de xarxes similars per impulsar accions conjuntes.

Paral·lelament, la Xarxa ha aprovat la revisió i actualització de l’Acord per promoure la igualtat de gènere aprovat l’any 2015. Aquesta revisió inclourà sessions de treball per identificar les barreres que dificulten la participació política de les dones i l’elaboració d’un nou acord més adaptat a les necessitats actuals.

Pel que fa a la proposta d’activitats per a l’any 2025, es preveuen jornades de sensibilització adreçades a institucions i entitats per promoure l’ús inclusiu del llenguatge. També s’impulsaran contactes amb agents socials i entitats de dones per recollir aportacions que permetin millorar el marc normatiu des d’una perspectiva més equitativa i integradora.