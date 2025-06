Addenda al conveni

El comú de la capital i Andorra Telecom signen l’acord per finançar les dues noves places de l’edifici Node

La corporació assumirà el cost de les obres d'urbanització, valorat en 405.000 euros, mentre que l'empresa farà una aportació de 500.000 euros

El cònsol major d’Andorra la Vella, Sergi González, i el director de l’Oficina Digital d’Andorra Telecom, César Marquina, han signat aquest dilluns una nova addenda al conveni que articula la construcció del Node, la futura seu de la companyia de telecomunicacions. El document concreta aspectes clau per a la integració urbana del projecte i preveu la creació i urbanització de dues grans places públiques al cor de la parròquia.

Així, la plaça de l’avinguda Meritxell es concep com un espai metropolità de trobada, amb vocació icònica i obert a usos culturals i audiovisuals. Es localitza a l’entrada principal de l’edifici, que donarà accés al futur Centre d’Arts Digital, i complementa l’entramat urbà, A més, la creació d’una gran graderia sota la pantalla interactiva convertirà aquest punt icònic com un espai exterior de refugi climàtic i de parada de vianants. Al seu torn, la plaça del carrer Sant Salvador oferirà un ambient més íntim i recollit, ideal per a activitats de caràcter veïnal i esdeveniments culturals a petita escala.

En les dues places, donant continuïtat a la filosofia de l’edifici, la natura actua com a fil conductor amb vegetació per harmonitzar els espais, generar ombra i confort, i reforçar la identitat d’Andorra com a país de muntanya.

Render dels nous espais públics a l’edifici Node. | Andorra Telecom

D’acord amb el conveni, la corporació de la capital assumirà el cost de les obres d’urbanització de les places, valorat en 405.000 euros, mentre que Andorra Telecom farà una aportació de 500.000 euros pel suport prestat pels serveis de la corporació durant l’execució dels treballs.

González ha afirmat que l’acord “consolida l’aposta del comú per una transformació urbana responsable, coordinada i amb visió de futur.” Per la seva banda, Marquina ha celebrat “la bona entesa d’Andorra Telecom amb el Comú d’Andorra la Vella a l’hora de materialitzar un projecte que aportarà molt valor a la parròquia i que permetrà disposar d’espais perquè en gaudeixi la ciutadania”.

