Taula Nacional de Mobilitat

Llum verda a un estudi per habilitar tres carrils al carrer de la Unió amb una millora prevista del 20% en la mobilitat

També s’impulsa un estudi per harmonitzar les zones de càrrega i descàrrega amb la participació d’associacions i comuns

El Govern i els comuns, reunits en la Taula Nacional de Mobilitat, han aprovat la realització d’un estudi tècnic per introduir un tercer carril al carrer de la Unió, entre el quilòmetre zero i la Dama de Gel. Aquesta mesura, segons ha explicat el secretari d’Estat de Transició Energètica, Transports i Mobilitat, David Forné, podria representar una millora de fins al 20% en la fluïdesa del trànsit en aquest tram, considerat especialment conflictiu.

“Hem vist que hi caben tres carrils”, ha afirmat Forné, qui ha remarcat que l’estudi s’executarà durant els mesos d’estiu i tardor, amb la previsió que, si les conclusions són positives, les obres es puguin materialitzar abans de final d’any. El projecte preveu una actuació senzilla, centrada en canvis de senyalització i reordenació d’espais, i no implicarà obres complexes ni afectacions importants al trànsit.

El disseny contemplaria dos carrils de circulació contínua i un tercer carril central per a girs que evitaria interferències en el flux de vehicles. “La idea és fer com un carril a la dreta, un d’esquerra, i el del mig que serveixi per fer girs i no aturi el trànsit”, ha detallat.

Per dur-ho a terme, caldrà treure diversos elements de l’espai públic, entre els quals s’inclouen dues terrasses de dos restaurants i reubicar una zona de càrrega i descàrrega d’un hotel. Forné ha indicat que ja ha mantingut converses directes amb els propietaris dels establiments afectats. “He parlat personalment amb els diferents propietaris”, ha explicat, i ha afegit que es treballarà de manera conjunta amb els comuns per a la nova ubicació d’aquesta infraestructura.

Estudi per millorar la distribució urbana de mercaderies

El segon acord pres durant la reunió ha estat l’aprovació d’un estudi sobre la distribució urbana de mercaderies. Aquesta iniciativa respon a la detecció d’una problemàtica generalitzada en la gestió de les zones de càrrega i descàrrega, amb criteris diferents segons el territori.

L’estudi, que s’allargarà durant tot l’any, tindrà com a objectiu homogeneïtzar els criteris i procediments d’ús d’aquestes zones, tenint en compte tant el centre del país com les parròquies. “Hi ha diferents criteris, potser d’horaris o d’ubicació, i cal posar-hi ordre”, ha indicat el secretari d’Estat.

El cost del projecte és de 15.000 euros, finançats a parts iguals pel Govern i per diverses entitats implicades en les millores d’harmonització, com la Cambra de Comerç, la Confederació Empresarial Andorrana (CEA) i l’Associació de Transportistes, que també formen part de la Taula Nacional de Mobilitat. “El Govern ho paga com a representant de la Taula, on hi ha tots els comuns”, ha remarcat.

Tanmateix, l’estudi començarà amb una fase de recopilació de dades sobre les pràctiques actuals de cada comú, amb l’objectiu de definir una normativa comuna. Aquesta es treballarà en taules tècniques amb representants dels comuns, abans de buscar-ne la ratificació política.

“Aquesta iniciativa permetrà harmonitzar la gestió de les zones de càrrega i descàrrega i fer més eficient la distribució urbana de mercaderies”, ha conclòs Forné, qui ha subratllat que les dues mesures aprovades contribueixen a una millora substancial de la mobilitat a les valls andorranes.