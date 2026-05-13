El Govern respon a les crítiques i afirma que les lleis Òmnibus han creat un “nou paradigma” en la inversió estrangera

“El 2025 hi ha dues situacions des del punt de vista normatiu que tenen una implicació directa al voltant de la regulació de la inversió estrangera al nostre país”. Amb aquesta afirmació, el ministre portaveu, Guillem Casal, ha respost aquest dimecres el malestar expressat per l’Associació de Propietaris de Terres d’Andorra (APTA) sobre l’impacte de la inversió estrangera i l’especulació immobiliària.
Durant la roda de premsa posterior al Consell de Ministres, Casal ha remarcat que les dades estadístiques publicades aquesta setmana corresponen a un exercici marcat per canvis legislatius importants. En aquest sentit, ha recordat que la Llei de creixement sostenible i dret a l’habitatge (la coneguda Òmnibus) ha introduït un “nou paradigme” en la regulació de la inversió estrangera.
Segons ha exposat, aquesta normativa ha comportat un increment dels impostos vinculats a les plusvàlues i a les transaccions immobiliàries relacionades amb capital estranger, així com “limitacions en la compra de béns immobles per part de persones físiques i jurídiques estrangeres”. El ministre també ha assenyalat que la recent Llei de continuïtat del creixement sostenible (l’Òmnibus 2) manté aquesta mateixa línia reguladora.
Casal ha assegurat que l’Executiu analitza permanentment l’evolució de la situació i ha defensat que el Govern ja ha demostrat en el passat que adopta mesures quan considera que són necessàries. Tot i això, ha avançat que serà la ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge, Conxita Marsol, qui detallarà aquest dijous les dades i l’impacte de les reformes durant una compareixença específica convocada per abordar l’evolució de la inversió estrangera.
La resposta del Govern arriba després que l’APTA reclamés aquesta setmana un enduriment de les condicions d’entrada de capital exterior per limitar l’especulació i preservar el control econòmic i territorial del país. El president de l’entitat, Josep Duró, va defensar una regulació “més selectiva” de la inversió estrangera, mentre que el secretari de l’associació, Jordi Cerqueda, va advertir dels efectes derivats de la liberalització econòmica iniciada el 2012. A més, van vincular el debat amb el model de creixement urbanístic i demogràfic i van reclamar mecanismes per afavorir una major participació en determinats projectes impulsats amb capital internacional.