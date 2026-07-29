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  • Imatge de la façana del centre sociosanitari del Cedre. | Arxiu ANA
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Millora de l'accessibilitat

El SAAS licita per fins a 150.000 euros la reforma exterior del Cedre amb la creació d’un recorregut terapèutic

També substituirà 105 metres quadrats de tarima sintètica exterior en una primera fase i altres 162 en cadascuna de les dues fases posteriors

El Servei Andorrà d’Atenció Sanitària (SAAS) ha obert el concurs per reformar els espais exteriors del Centre Sociosanitari El Cedre, amb un valor estimat del contracte de fins a 150.000 euros. En aquest sentit, l’actuació té com a objectiu renovar les zones enjardinades i les terrasses del centre per millorar la mobilitat dels usuaris i garantir la seva seguretat en els desplaçaments per l’exterior.

De forma que segons recull el plec de clàusules de la licitació, la intervenció respon «al deteriorament del paviment exterior existent, una situació que fa necessària la seva substitució i adequació». Altrament, els treballs també han de permetre facilitar les circulacions per les zones exteriors i disposar d’espais «més adequats per desenvolupar noves activitats a l’aire lliure», segons relaten.

Val a dir que el projecte ha quedat dividit en tres fases. De manera que la primera té un valor estimat de 80.000 euros i inclou «la rehabilitació de la zona enjardinada principal», mentre que la segona i la tercera actuació tenen un pressupost estimat de 45.000 i 25.000 euros, respectivament.

«Hi ha hagut un deteriorament del paviment exterior del centre sociosanitari, fet que ha provocat la licitació per a la seva reforma per un valor total d’uns 150.000 euros»

Entre les actuacions previstes hi ha la retirada de més de 400 metres quadrats de tarima sintètica exterior, la renovació dels paviments amb materials d’alta resistència i antilliscants, com també la millora del sistema de drenatge i evacuació d’aigües pluvials. En concret, el projecte preveu substituir 105 metres quadrats de tarima en la primera fase i 162 metres quadrats en cadascuna de les dues fases posteriors.

La reforma també inclou la creació d’un recorregut terapèutic exterior d’uns 30 metres de longitud i 1,5 metres d’amplada, adaptat i condicionat per a persones amb mobilitat reduïda, amb un paviment de formigó estampat amb acabat antilliscant.

A banda d’això, el projecte contempla la instal·lació de vuit projectors LED d’exterior, una nova xarxa de reg per als arbres existents i futures jardineres o horts terapèutics elevats, així com l’arranjament de la caseta exterior destinada al manteniment dels jardins. Finalment, es desprèn que l’empresa adjudicatària disposarà d’un termini màxim de dos mesos per executar els treballs un cop sigui formalitzada l’adjudicació definitiva, mentre la garantia mínima establerta per a l’obra és de cinc anys, informa l’ANA.

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