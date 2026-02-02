Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
  Un operari al tram afectat per l'esllavissada de l'RN20.
El Periòdic d'Andorra
Evolució de la situació

Govern recorda que “continua operativa una via alternativa per carretera” malgrat el bloqueig viari de la RN20

L'ens alerta, però, que aquesta opció comporta un augment del temps de trajecte, alhora que informa del reforç de les freqüències de tren

El Govern ha continuat seguint de prop l’evolució de la situació a la carretera RN20, la principal via de connexió entre Andorra i França, la qual ha romàs tancada des de la nit de divendres a conseqüència d’una esllavissada que ha provocat un despreniment de rocs de gran magnitud. Segons ha informat l’Executiu en un comunicat, després dels vols de reconeixement efectuats per les autoritats franceses, s’ha confirmat que la via no s’ha pogut reobrir aquesta setmana, atès que “el terreny es troba encara molt inestable” i que és necessari dur a terme noves purgues de seguretat a la muntanya abans, fins i tot, d’iniciar les tasques de reparació del ferm.

L’Executiu ha detallat que Andorra ha ofert “tots els serveis i recursos tècnics necessaris” per contribuir a la retirada de rocs i a l’estabilització de la zona afectada

Davant d’aquest escenari, el Govern ha expressat la seva inquietud pel fet que el principal accés al Principat des de França es mantingui interromput i ha volgut deixar clara la seva voluntat de cooperació. En aquest sentit, ha remarcat que “reafirma la seva plena disponibilitat per col·laborar en totes les tasques que siguin necessàries” per restablir la normalitat a la infraestructura. L’Executiu ha detallat que Andorra ha ofert “tots els serveis i recursos tècnics necessaris” per contribuir a la retirada de rocs, a l’estabilització de la zona afectada i, si escau, a la col·locació de paviment provisional en uns trams que han quedat greument malmesos.

Les autoritats franceses han comunicat un reforç de les freqüències de tren en el tram afectat entre Mérens i Ax, amb l’objectiu de minimitzar l’impacte sobre la mobilitat

Tot i el tall de la RN20, el Govern ha recordat que “continua operativa una via alternativa per carretera”, malgrat que aquesta opció suposa un increment significatiu del temps de trajecte. Paral·lelament, també ha informat que les autoritats franceses han comunicat un reforç de les freqüències de tren en el tram afectat entre Mérens i Ax, amb l’objectiu de minimitzar l’impacte sobre la mobilitat. A més, han subratllat que la predisposició d’Andorra per col·laborar amb França és “ferma i continuada”, tal com ho evidencien les inversions ja efectuades en territori francès, tant a la RN20 com al departament 66.

Tor aclareix que l’ajuda andorrana encara no s’ha activat perquè “hem de tenir la demanda oficial des de França”

