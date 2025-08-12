El Govern intensifica les gestions per minimitzar l’impacte de la protesta de la Unió de Pagesos a la frontera espanyola

El ministre de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia, Guillem Casal, ha confirmat que en els darrers dies s’han intensificat les gestions per garantir que la mobilització convocada per la Unió de Pagesos no afecti de manera severa el trànsit entre Catalunya i Andorra. Casal ha explicat que s’han mantingut converses directes amb representants del sindicat agrari i amb el conseller d’Agricultura de la Generalitat, Òscar Ordeig, per coordinar les actuacions i reduir l’impacte d’una jornada que coincideix amb la festivitat de la Mare de Déu d’Agost – aquest divendres 15 -, una de les dates amb més volum de circulació a la frontera sud del Principat.
“El Govern respecta el dret de tothom a manifestar-se, però també ha de vetllar perquè es garanteixi la mobilitat”, ha remarcat el titular de la cartera mediambiental. Segons ha indicat, els organitzadors han expressat que no pretenen tallar completament la via, sinó realitzar una marxa lenta que permeti el pas dels vehicles, encara que amb retencions. “Entenem que demà es podrà circular, no amb total normalitat, però sí que es podrà anar cap al sud”, ha afegit.
Des de l’Executiu s’ha transmès a la Generalitat i als pagesos que les reivindicacions exposades no són competència directa d’Andorra i, per tant, el país no pot oferir solucions concretes a la problemàtica. Tot i això, Casal ha demanat explícitament que Andorra “no en sigui el perjudicat” i que es mantinguin oberts els accessos, amb la voluntat d’evitar que la protesta afecti de forma negativa el flux de visitants i el transport de mercaderies en unes dates d’alta activitat comercial i turística.