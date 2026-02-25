El Govern descarta activar ERTOs i avisa que “farien que es parés l’economia” en un context que “no és de paralització”

El Govern descarta, ara per ara, activar ERTOs per fer front a la situació que viu el Pas de la Casa arran del tall de l’RN20. Així ho ha deixat clar el ministre portaveu, Guillem Casal, en la roda de premsa posterior al Consell de Ministres, en resposta a la proposta formulada per part del sector comercial. Casal ha contextualitzat la situació actual com un escenari “temporal i circumscrit a un lloc específic del país”, i ha advertit que el cost logístic i administratiu de desplegar una mesura complexa com els ERTOs “no acabaria pal·liant la situació”. En aquest sentit, ha remarcat que es tracta d’“una mesura extrema” que, fins i tot, “ni tan sols persegueix el manteniment del teixit productiu”.
“No estem en una situació de paralització del país, ni del Pas de la Casa […] Mesures al voltant d’ERTO farien que es parés l’economia del Pas” – Guillem Casal
El ministre ha recordat que els ERTOs es van activar en un “context molt concret com el de la pandèmia”, quan hi havia “nul·la activitat econòmica i comercial” i el país estava pràcticament paralitzat. “Estàvem tots confinats a casa nostra. Excepte sectors indispensables, molts estaven tancats i no tenien activitat econòmica”, ha assenyalat. En aquell escenari, ha afegit, “sí que era important activar mesures al voltant dels ERTOs”, en el marc d’una “mesura de corresponsabilitat” perquè “s’havia paralitzat el país”. Ara, però, el portaveu ha insistit que “no estem en una situació de paralització del país, ni del Pas de la Casa”, sinó davant “una dificultat al voltant del Pas” derivada d’un problema d’accessos.
Per aquest motiu, ha defensat que les mesures adoptades per l’Executiu estan “destinades a millorar aquesta situació de dificultat i a seguir garantint la productivitat del teixit productiu”. Segons Casal, activar ERTOs en el context actual podria tenir l’efecte contrari al desitjat. “Mesures al voltant d’ERTO farien que es parés l’economia del Pas”, ha advertit, subratllant que l’objectiu del Govern és precisament que “l’economia segueixi”. En aquest sentit, ha conclòs que no considera que aquesta eina sigui “la solució al voltant de l’activació econòmica del Pas de la Casa”, ja que suposaria “una situació oposada” al que es pretén assolir amb el paquet d’ajudes aprovat.