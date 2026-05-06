Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • Turistes entrant a una botiga del Pas de la Casa. | Marvin Arquíñigo
El Periòdic d'Andorra
Ajuts pels talls a França

El Govern atorga prop de 33.000 euros en ajuts a quatre comerços del Pas de la Casa afectats pel tall de l’RN-20

Les ajudes inclouen reduccions de cotització a la CASS i suport de tresoreria després del tall, en una convocatòria amb cinc sol·licituds

El Govern ha aprovat ajuts per valor de 32.907,77 euros destinats a quatre petits comerços del Pas de la Casa amb l’objectiu de compensar part de les afectacions econòmiques derivades del tall de la carretera francesa RN-20 entre finals de febrer i març.

Segons publica aquest dimecres el BOPA, cinc empresaris havien presentat una sol·licitud per accedir a aquestes mesures extraordinàries impulsades per l’executiu. Tot i això, una de les peticions ha quedat desestimada perquè no complia els requisits establerts.

Una de les cinc sol·licituds presentades pels comerciants del Pas de la Casa ha estat finalment desestimada per l’executiu

Les subvencions aprovades inclouen mesures vinculades a la reducció de les cotitzacions a la CASS i també suport per afrontar necessitats de tresoreria derivades de les dificultats ocasionades per les restriccions de mobilitat a la frontera francesa. L’import global es reparteix en quatre partides diferenciades de 20.628,27 euros, 5.932,48 euros, 3.868,76 euros i 2.478,26 euros, respectivament.

França reprendrà al juny les obres de la galeria parallaus H2 amb desviaments de trànsit fins a finals d’octubre

Llegir

Comparteix
Notícies relacionades
El SAAS celebra l’adquisició de la màquina de ressonància per part de l’Executiu: “Era un reclam històric”
El Patronat Dames de Meritxell reforça el SAAS amb una furgoneta per als usuaris del servei de salut mental
Daniel Armengol defensa “una CASS transparent i un sistema de pensions sostenible” amb la seva candidatura

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
Notícies destacades
  • Societat
Meritxell Cosan confia que el projecte per ampliar l’hospital estigui licitat “abans que acabi aquesta legislatura”
  • Societat
La contractació en origen podria estar enllestida “a finals d’octubre o principi de novembre”, segons la CEA
  • Societat
El Comú d’Andorra la Vella destina 32.000 euros a una vintena de projectes cívics i comunitaris d’aquest any 2026
Actualitat de les Parròquies
  • Parròquies, Societat
L’aparcament del Fener 2 perd prop de la meitat de places després que els propietaris recuperin la zona privada
  • Parròquies, Societat
‘Laurèdia Floreix’, la nova iniciativa per descobrir Sant Julià de Lòria a través dels seus espais més emblemàtics
  • Parròquies
La Setmana de la Diversitat Cultural reunirà fins a 18 entitats amb una aposta per formats “més familiars i íntims”
Enquesta

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu