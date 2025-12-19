El Govern admet una capacitat d’acció limitada davant els bloquejos agrícoles que afecten l’accés amb França

La ministra d’Afers Exteriors, Imma Tor, ha reconegut que la capacitat d’acció d’Andorra davant els bloquejos dels agricultors a França és “limitada”. “Andorra tampoc té una palanca com per poder fer alguna mena de pressió perquè aquesta situació de bloqueig canviï”, ha afirmat, tot destacant que el Govern manté “molt bones relacions amb les autoritats veïnes” i que aquestes són coneixedores dels problemes que la situació està generant al Principat i a la regió fronterera.
Tot i aquestes limitacions, Tor ha subratllat la “gran preocupació” de l’Executiu andorrà per unes manifestacions que ja fa una setmana que duren. La ministra ha remarcat que l’objectiu prioritari és que “no hi hagi més nous bloquejos”, especialment durant el període de festes, atès l’impacte que tenen sobre la mobilitat i la vida quotidiana de residents i visitants.
En relació amb les gestions en curs a França, Tor ha explicat que el primer ministre francès s’ha desplaçat a l’Arieja i està “parlant i negociant amb tots els sindicats agrícoles” implicats en el conflicte. Segons ha indicat, es tracta d’un diàleg amb diversos actors i el Govern andorrà confia que aquestes negociacions permetin obtenir “bons resultats” i posar fi a unes mobilitzacions que no es limiten a aquesta zona, sinó que s’estenen per diferents punts del territori francès.
La ministra també ha recordat que entre les reivindicacions dels pagesos hi ha qüestions vinculades a la política agrícola i a l’acord del Mercosur, la signatura del qual es va ajornar recentment. Tor ha assenyalat que “s’està negociant amb els agricultors” i ha expressat l’esperança que s’arribi aviat a un acord que permeti restablir una circulació “lliure i tranquil·la”, especialment tenint en compte l’afluència pròpia de les festes.
Pel que fa a l’estat de la xarxa viària, el Servei de Mobilitat ha informat que la connexió amb França està oberta a través de la RD20 (ruta de les Corniches), la carretera paral·lela a aquesta via i la RD123, aquesta última només per a vehicles de menys de 2,20 metres d’amplada. Tant la RD20 com la RD123 són carreteres de muntanya, amb recomanació d’extremar la prudència, i els vehicles de gran tonatge no hi poden circular.
En canvi, la RN20 a Tarascó continua bloquejada pels agricultors, mentre que a la RN20 a Ur s’ha habilitat un pas alternatiu lent a partir d’avui a les 10.00 hores fins demà. Tor ha confirmat que actualment el bloqueig principal se situa a la sortida de Tarascó, amb dificultats també a la banda d’Ur.
Finalment, la ministra ha explicat que, segons els contactes mantinguts amb l’ambaixador francès i amb el prefecte d’Occitània, s’ha donat la consigna que no es produeixin nous talls. “He detectat una fermesa de les autoritats perquè aquesta situació no s’allargui”, ha afirmat Tor, tot remarcant que l’evolució de les manifestacions és canviant i que cal informar-se a través dels canals oficials francesos.