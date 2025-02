El Fòrum farà un informe per aclarir els efectes de l’Acord en els joves

El Fòrum de la Joventut d’Andorra ha anunciat l’elaboració d’un informe per analitzar l’impacte de l’Acord d’associació amb la Unió Europea en la vida de les persones joves. Aquest estudi, que anirà a càrrec de la cooperativa Tàndem-Marianao, respon a la necessitat de l’entitat de definir el seu posicionament respecte al text negociat, ja que, segons el director del Fòrum, Anthony Francome, “encara no tenim respostes clares sobre l’afectació o impacte que tindrà aquesta negociació en els joves del país”.

Francome ha explicat que el debat intern sobre el posicionament del Fòrum ha estat constant, però que ha estat complicat obtenir una postura clara, ja que “es basa sovint en preconcepcions i en el discurs de Govern”. A causa d’aquesta dificultat, s’ha pres la decisió d’encarregar un estudi extern per analitzar l’impacte real de l’Acord sobre les polítiques de joventut. “Hem buscat una entitat externa especialitzada en polítiques de joventut, que avaluï com aquest acord pot afectar el Pla Nacional i les condicions de vida dels joves”, ha indicat.

L’objectiu principal és entendre les repercussions reals abans de prendre qualsevol posició. “No volem donar voltes sobre el discurs existent, sinó treballar amb dades i fets concrets. Per això, un informe extern serà el primer pas”, ha assenyalat Francome. Aquest estudi permetrà determinar si el Fòrum ha de prendre un posicionament clar o si ha de centrar-se en la divulgació pura de la informació perquè cadascú pugui decidir de manera informada.

El procés també inclourà espais de reflexió i debat per compartir els resultats de l’estudi i analitzar-ne les implicacions. Francome ha subratllat que el treball voluntari i el debat intern no han estat suficients per respondre a la magnitud de la qüestió, per la qual cosa s’ha optat per professionals especialitzats. “Tàndem-Marianao és la cooperativa escollida per dur a terme l’informe, ja que tenen un ampli coneixement de les polítiques de joventut d’Andorra i han desenvolupat el Pla Nacional”, ha explicat el director.

El Fòrum ha destacat que la participació ciutadana serà fonamental en aquest procés, però primer caldrà obtenir conclusions clares per poder estructurar debats i trobades de reflexió. “Si el resultat ens porta a un posicionament clar, ho comunicarem oficialment. Si no, ens centrarem a garantir la màxima difusió de la informació recollida”, ha conclòs Francome. Amb l’Acord d’associació encara a l’espera de la seva ratificació -segons l’Executiu aquesta arribarà a la primavera- i el referèndum sense una data definida, aquest estudi es presenta com una eina clau per entendre com pot afectar el futur de la joventut andorrana.