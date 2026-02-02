El Fòrum de la Joventut lamenta haver quedat fora de l’enquesta del Govern per definir les prioritats juvenils

El director del Fòrum de la Joventut d’Andorra, Anthony Francome, ha explicat que l’entitat no ha participat en l’enquesta impulsada pel Govern per copsar les prioritats de la població jove, una iniciativa que s’ha presentat aquest dilluns en el marc del Pla Nacional de la Joventut 2025-2028. En declaracions a EL PERIÒDIC, Francome ha posat el punt en el fet que el Fòrum ha quedat exclòs d’aquesta acció concreta i ha assenyalat que “des del Fòrum de la Joventut no estem participant en aquesta iniciativa”.
Tot i això, Francome ha remarcat que l’entitat espera tenir un paper actiu en les properes fases del procés. En aquest sentit, ha afirmat que “el que sí que esperem és que les pròximes accions que es facin en el marc del Pla Nacional es desenvolupin amb metodologies participatives que permetin una relació més simètrica amb la ciutadania i que posin els joves al centre de l’acció”. Segons ha indicat, una iniciativa com aquesta hauria de comptar amb processos amplis i progressius, ja que “una enquesta s’hauria de fer amb fases molt amples”.
El director del Fòrum també ha recordat que el Pla Nacional de la Joventut ja recull una gran quantitat d’informació rellevant. Tal com ha expressat, “això ja s’ha fet, el Pla Nacional conté tota la informació rellevant, té moltíssima informació que ja deixa entreveure quines són les prioritats”. Alhora, ha apuntat que hi ha determinades prioritats que només es poden definir des d’una perspectiva tècnica, principalment perquè depenen de la capacitat d’actuació dels diferents agents implicats.
Malgrat això, Francome ha defensat que el desenvolupament d’aquestes línies i la definició del seu abast s’han de treballar directament amb la ciutadania jove. “Com es desenvolupen i quin és l’abast que ha de tenir això sí que s’ha de treballar directament amb la ciutadania jove”, ha subratllat, tot afegint que confien que les pròximes passes d’implementació vagin més enllà de l’exploració de prioritats i incorporin metodologies participatives consensuades.
En aquest marc, el responsable del Fòrum ha expressat el desig que aquestes accions es treballin també amb la Taula de Joventut, l’espai on estan representades totes les entitats juvenils del país. “És on estem representades totes les entitats de joventut del país: els set comuns, el Govern, el Fòrum i el Carnet Jove”, ha recordat. Així i tot, ha volgut agrair la iniciativa impulsada per apropar-se a la ciutadania jove. “Volem agrair que el Govern tingui aquestes iniciatives per apropar-se a la ciutadania”, ha afirmat, tot concloent que “nosaltres estem disposats a col·laborar perquè l’enquesta sigui un èxit i els joves participin el màxim possible”.