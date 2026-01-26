De la col·laboració entre Educació i Joventut neix ‘Connecta’, un saló d’orientació que acollirà prop de 2.000 alumnes

De la col·laboració entre el Ministeri de Relacions Institucionals, Educació i Universitats i el de Cultura, Joventut i Esports, i en base dos encomanes del Pla Nacional de la Joventut i del d’Infància i Adolescència, neix ‘Connecta’. Es tracta d’un nou Saló d’Orientació educativa que tindrà lloc el 26 i 27 de febrer al Centre de Congressos acollint entorn 2.000 alumnes −1.900 ja assegurats− de tots els sistemes educatius del país.
Comptarà amb 87 estands, dividits per temàtiques, de diferents centres educatius, universitats, col·legis professionals i entitats de formació professional del Principat, Espanya i França. També està pensat per a joves interessats a orientar-se de manera professional, per la qual cosa hi haurà xerrades, com per exemple una del Servei d’Ocupació. En tot cas, el ministre de Relacions Institucionals, Educació i Universitats, Ladislau Baró, ha assegurat que ‘Connecta’ pretén ser complementari a la fira que ja s’impulsa des de l’Ambaixada francesa.
“Es tracta de posar en connexió la formació que ja s’ofereix i la que es pot oferir en un futur” – Ladislau Baró
D’entre els objectius, es vol alinear l’oferta formativa postobligatòria amb les oportunitats i necessitats professionals del país; assegurar un acompanyament i orientació efectius en les trajectòries educatives dels joves, i millorar mecanismes d’orientació educativa i laboral, sempre “respectant la idiosincràsia de cadascú”. “Es tracta de posar en connexió la formació que ja s’ofereix, la que es pot oferir en un futur. També els anhels i les necessitats dels joves i adolescents, així com les del mercat laboral del nostre país”, ha assenyalat Baró.
És, per tant, “un espai de connexió i de diàleg”, ha completat. Per la seva part, la titular de la cartera de Joventut, Mònica Bonell, ha celebrat els alumnes d’Andorra “gaudiran per primera vegada l’oportunitat de tenir concentrat en un mateix espai tota l’oferta formativa que tenen aquí i de tots aquells expositors que vindran”. Així mateix, ambdós han subratllat la voluntat de mantenir la iniciativa a llarg termini.