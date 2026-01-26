Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • El ministre d'Educació i Universitats, Ladislau Baró, i la ministra de Joventut, Mònica Bonell, durant la roda de premsa. | Marvin Arquíñigo
Pol Forcada Quevedo
Estudis

De la col·laboració entre Educació i Joventut neix ‘Connecta’, un saló d’orientació que acollirà prop de 2.000 alumnes

La cita tindrà lloc el 26 i 27 de febrer al Centre de Congressos i comptarà amb 87 estands de diferents centres del Principat, Espanya i França

De la col·laboració entre el Ministeri de Relacions Institucionals, Educació i Universitats i el de Cultura, Joventut i Esports, i en base dos encomanes del Pla Nacional de la Joventut i del d’Infància i Adolescència, neix ‘Connecta’. Es tracta d’un nou Saló d’Orientació educativa que tindrà lloc el 26 i 27 de febrer al Centre de Congressos acollint entorn 2.000 alumnes −1.900 ja assegurats− de tots els sistemes educatius del país.

Comptarà amb 87 estands, dividits per temàtiques, de diferents centres educatius, universitats, col·legis professionals i entitats de formació professional del Principat, Espanya i França. També està pensat per a joves interessats a orientar-se de manera professional, per la qual cosa hi haurà xerrades, com per exemple una del Servei d’Ocupació. En tot cas, el ministre de Relacions Institucionals, Educació i Universitats, Ladislau Baró, ha assegurat que ‘Connecta’ pretén ser complementari a la fira que ja s’impulsa des de l’Ambaixada francesa.

“Es tracta de posar en connexió la formació que ja s’ofereix i la que es pot oferir en un futur” – Ladislau Baró

D’entre els objectius, es vol alinear l’oferta formativa postobligatòria amb les oportunitats i necessitats professionals del país; assegurar un acompanyament i orientació efectius en les trajectòries educatives dels joves, i millorar mecanismes d’orientació educativa i laboral, sempre “respectant la idiosincràsia de cadascú”. “Es tracta de posar en connexió la formació que ja s’ofereix, la que es pot oferir en un futur. També els anhels i les necessitats dels joves i adolescents, així com les del mercat laboral del nostre país”, ha assenyalat Baró.

És, per tant, “un espai de connexió i de diàleg”, ha completat. Per la seva part, la titular de la cartera de Joventut, Mònica Bonell, ha celebrat els alumnes d’Andorra “gaudiran per primera vegada l’oportunitat de tenir concentrat en un mateix espai tota l’oferta formativa que tenen aquí i de tots aquells expositors que vindran”. Així mateix, ambdós han subratllat la voluntat de mantenir la iniciativa a llarg termini.

El secretari d’Estat de Joventut i Esports, Alain Cabanes, també ha estat present. | Marvin Arquíñigo
La ministra de Cultura, Joventut i Esports, Mònica Bonell, durant l’acte. | Marvin Arquíñigo
El titular d’Educació i Universitats, Ladislau Baró. | Marvin Arquíñigo
Comparteix
Notícies relacionades
Žan Tabak, una llarga trajectòria a les banquetes europees per intentar revertir la mala dinàmica del MoraBanc Andorra
Allau de trucades al Servei de Mobilitat pel temporal de neu i el tancament de l’accés a la frontera amb França
Bastaria amb un copríncep per despenalitzar l’avortament, però Govern “rebutja fer-ho unilateralment”

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
Notícies destacades
  • Societat
El desgel guanya terreny a les parròquies baixes amb les clarianes mentre la neu es manté a l’alta muntanya
  • Societat, Successos
Un conductor és detingut a Canillo després d’entrar derrapant a una rotonda i donar una taxa d’alcohol d’1,01 g/l
  • Societat
La nevada genera tensió a la xarxa viària del Principat amb restriccions i trànsit dens
Actualitat de les Parròquies
  • Parròquies, Societat
El Quart de la Cortinada es torna a obrir als infants i fa de pont entre la memòria del passat i el futur del poble
  • Parròquies
Les escales del Tarter, tancades des de fa gairebé un any, entren en fase de reparació amb l’inici de les obres
  • Parròquies, Societat
L’Oficina de Turisme d’Escaldes-Engordany assoleix 26.902 visitants el 2025, el millor registre en deu anys
Publicitat
Enquesta
Publicitat
Publicitat
Publicitat

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu