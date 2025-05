Amb l'objectiu de recollir "dades més humanes"

El Fòrum de la Joventut impulsa un estudi pioner sobre la situació laboral dels joves amb finançament europeu

El projecte, dotat amb 15.000 euros, analitzarà condicions laborals, conciliació i drets, i preveu incidir en el disseny de polítiques públiques

El Fòrum de la Joventut d’Andorra ha iniciat un projecte per estudiar en profunditat la situació laboral dels joves del país. El director de l’entitat, Anthony Francome, ha anunciat que la iniciativa ha estat aprovada i finançada per l’European Youth Foundation, amb una aportació de 15.000 euros. “Estem supercontents”, ha declarat a EL PERIÒDIC. “Tenim l’oportunitat de fer un estudi estadístic molt més potent que els que havíem fet fins ara”, ha afegit.

Segons Francome, el projecte permetrà “generalitzar els resultats” i generar “indicadors útils per a futurs estudis del Departament d’Estadística, d’Andorra Recerca i Innovació o d’altres observatoris socials”. El punt de partida serà la informació disponible a l’Observatori de la Joventut, però el nou projecte vol anar més enllà: “Ara mateix tenim dades disperses i no prou profundes”.

L’estudi s’orientarà a recollir “dades més humanes” que permetin entendre millor els factors que afecten la vida laboral dels joves. Entre els aspectes que s’analitzaran hi ha la conciliació personal, la resiliència econòmica, la rotació laboral i les diferències generacionals en les expectatives i condicions de treball. Segons Francome, “les condicions que ofereixen les empreses sovint no són atractives” i “hi ha una gran diferència amb la generació anterior”.

El projecte s’estructura en quatre fases. La primera és l’elaboració de l’estudi estadístic, en col·laboració amb l’AR+I i el Departament d’Estadística; la segona consisteix en la “interacció amb col·legis i associacions professionals, sindicats i altres actors per definir els indicadors rellevants”; la tercera serà la fase de divulgació, “amb una plataforma virtual on els joves podran compartir les seves experiències laborals de manera anònima”, i, finalment, la quarta fase té per objectiu “educar els polítics perquè puguin desenvolupar polítiques públiques realistes i informades”.

L’anàlisi també tindrà en compte aspectes com la manca de coneixement dels drets laborals, les diferències salarials que només s’equilibren a partir dels 40 anys i els horaris laborals difícils de conciliar, sobretot en sectors com l’hostaleria i el comerç. Per Francome, “molts joves es troben bloquejats, acceptant sous baixos a canvi d’hores extres”, una situació que defineix com “una precarització completa”.

La segmentació del treball es farà per perfils professionals i franges d’edat, i no per sectors, amb l’objectiu que “les dades siguin comparables amb altres estudis i puguin servir a llarg termini”. L’equip treballa inspirant-se en metodologies europees com les d’Eurofound. Quant al pressupost, el 80% es destinarà al treball de camp, i la resta a comunicació. El Fòrum hi aportarà “un alt volum d’hores de treball no remunerat”, tant per part del personal com en tasques de coordinació, disseny i organització d’actes amb sindicats i entitats professionals.