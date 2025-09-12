Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
  • La pluja atura algunes activitats del festival. | Marvin Arquíñigo
Arnau Ojeda Garcia
Festival familiar

El ‘FestXic’ arrenca amb gran acollida familiar, tot i que la pluja ‘refreda’ l’ambient i obliga a aturar les activitats

Amb un pressupost d’uns 60.000 euros, el primer festival familiar del país es planteja com una prova pilot, tot i que amb vocació de continuïtat

El primer festival familiar d’Andorra, el ‘FestXic’, ha començat aquest divendres amb molta expectació i amb la confiança dels organitzadors que el temps respectaria les activitats. Malauradament, no ha estat així. Minuts abans de l’inici de la pluja, la cònsol menor d’Escaldes-Engordany, Olalla Losada, ha destacat que “fins ara s’havien fet activitats puntuals per a infants i famílies, però un cap de setmana sencer pensat per a ells és la primera vegada, i creiem que val la pena apostar-hi”, ha explicat. Amb un pressupost d’uns 60.000 euros, el ‘FestXic’ es planteja com una prova pilot però amb vocació de continuïtat. “Ens agradaria poder parlar d’una segona edició, d’una tercera… i fer que el festival sigui cada any una mica més gran”, ha ponderat Losada.

Els gegants donant el tret de sortida al festival. | Marvin Arquíñigo
L’ambient era animat des de primera hora al carrer Callaueta, on s’havien instal·lat tallers de manualitats, espectacles de proximitat, gegants, titelles i jocs de fusta. Allà, una mare que havia acompanyat els seus fills mencionava que el fet que les activitats estiguessin molt a prop de casa seva els havia animat a atansar-s’hi: La nena ho gaudeix molt. Vindrem demà també. En el mateix espai, un nen de dotze anys comentava que havia vingut per acompanyar els seus dos germans petits, “insistit” per la seva mare, i explicava que s’ho estan passant molt bé.

Un moment de l’espectacle al carrer Callaueta. | Marvin Arquíñigo
No gaire lluny d’aquestes activitats, al Parc Central, l’encarregat de la Carpa invisible del Sr. Trifelli, de la companyia Passabarret, ha subratllat que el taller de malabars “és lliure i hi poden participar tant els pares com els nens”. Amb optimisme, afegia que, tot i la preocupació per la meteorologia, “si només plovisqueja una mica, no passa res”. Però finalment la pluja ha fet acte de presència amb força i, tal com temien alguns monitors, les activitats d’equilibri i els jocs a l’aire lliure s’han hagut d’aturar per seguretat. Tot i la bona resposta inicial del públic, la tarda ha quedat marcada per aquesta aturada sobtada.

La gent marxant del Parc Central a conseqüència de la pluja. | Marvin Arquíñigo
El programa de dissabte, pendent del temps

La segona jornada del ‘FestXic’ es presenta igualment carregada de propostes, si el temps ho permet. A partir de les 11.00 hores, a la plaça de la Rotonda es repartiran bosses regal per als més petits. El carrer Callaueta acollirà durant el matí el contacontes Herbeta del Poniol, tallers de manualitats, jocs de fusta gegants, activitats sensorials i l’espectacle de caramels artesanals. També hi haurà microteatre interactiu (Microshakespeare) i, a les 12.00 hores, l’espectacle itinerant La Gran Família. A la mateixa franja, els infants podran gaudir de El Guardià dels Jocs, un teatre que recupera jocs tradicionals.

A la tarda, la programació continua amb tallers i jocs fins a les 18.00 hores, quan serà el torn de les titelles amb «No tinc por», de la Cia. Kali Teatre. Una hora abans, el Parc Central acollirà de nou, de 17.30 a 20.30 hores, la Carpa invisible del Sr. Trifelli, i a les 18.30 hores, l’auditori del Centre de Congressos vibrarà amb el concert Grow Up Singing, inspirat en el projecte de Dàmaris Gelabert. La jornada clourà a les 20.30 hores amb l’espectacle «Aqua et lumina infantil», una proposta exclusiva de la companyia Fluidra que combinarà aigua i llum.

El taller de manualitats al carrer Callaueta. | Marvin Arquíñigo
