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  • Els assistents han pogut participar en una observació del cel amb sis telescopis automatitzats de gran diàmetre. | Comú de la Massana / Eduard Comellas
El Periòdic d'Andorra
Èxit del Festival d’Astronomia

El Festival d’Astronomia reuneix 600 participants i prepara la Massana per a l’eclipsi solar del pròxim 12 d’agost

L’apagada de llums d’Arinsal i les observacions nocturnes han tornat a centrar l’atenció del certamen astronòmic d'aquest cap de setmana

La Massana ha tancat aquest cap de setmana una nova edició del Festival d’Astronomia Andorra Comapedrosa amb la participació d’unes 600 persones en el conjunt d’activitats programades. El certamen ha tornat a convertir Arinsal en un punt de trobada per als aficionats a l’observació del cel nocturn, aprofitant unes condicions meteorològiques favorables i un cel fosc que han permès desenvolupar amb èxit totes les propostes previstes.

Un dels moments més destacats ha estat l’apagada de llums del poble d’Arinsal, celebrada dissabte a la nit amb la col·laboració del Quart i dels veïns. Aquesta iniciativa ha permès reduir la contaminació lumínica i facilitar una observació més nítida del firmament.

Durant la vetllada, els assistents han pogut participar en una observació del cel amb sis telescopis automatitzats de gran diàmetre, que han permès contemplar diversos objectes del cel profund, així com en una ruta guiada per descobrir les principals constel·lacions visibles i les històries associades a cadascuna d’elles. El programa també ha inclòs una sessió d’astrofotografia al Coll de la Botella amb la participació de l’Associació de Fotografia de les Valls del Nord, així com observacions nocturnes adreçades al públic familiar.

La consellera de Turisme, Mònica Solé, ha valorat positivament la resposta del públic i ha destacat que moltes de les persones participants repeteixen experiència any rere any. Segons ha explicat, el festival combina ciència, natura i emoció en un entorn privilegiat.

El Comú organitza una observació especial al Port de Cabús per seguir l’eclipsi solar del 12 d’agost

L’edició d’enguany també ha posat una atenció especial en l’eclipsi solar previst per al pròxim 12 d’agost. En aquest sentit, el Comú de la Massana prepara una jornada especial al Port de Cabús per seguir un fenomen que serà visible en un 99,7% des d’aquest punt. Durant el festival, els assistents han pogut participar en una simulació pràctica per conèixer com s’haurà d’observar l’eclipsi amb seguretat i amb l’ús de filtres homologats.

Més enllà de l’aspecte científic, el festival també ha tingut una incidència directa en l’activitat econòmica local. Dotze restaurants d’Arinsal han preparat propostes gastronòmiques especials per als visitants, mentre que el programa s’ha completat amb activitats complementàries com un taller d’astrofotografia, actuacions musicals i una sessió de ioga a trenc d’alba que ha servit per clausurar el certamen.

El Festival d’Astronomia Andorra Comapedrosa s’emmarca en l’estratègia de la Massana com a destinació Starlight, una aposta que combina promoció turística, divulgació científica, sensibilització ambiental i protecció del cel nocturn.

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