L’accés per França es tancarà aquest vespre a causa del mal temps amb la intenció de reobrir-lo demà al matí

Aquest dimecres, a partir de les 19.00 hores, la carretera RN22 que dona accés a Andorra es tancarà a causa de les condicions meteorològiques. Així ho ha confirmat aquest migdia el cap d’Àrea de Mobilitat, Dani Boneta, qui ha indicat que, si les previsions es compleixen, la idea és que demà “abans de l’obertura de pistes pugui tornar a estar oberta”, ha informat.
En aquest sentit, Boneta ha deixat clar que es tracta d’una decisió de França, la qual ha estat anunciada a les autoritats andorranes avui mateix. “Nosaltres aquí entrem en col·laboració, fiquem a disposició tots els mitjans que tenim al país, tant de COEX com tots els que facin falta, però al final és territori seu”, ha afirmat. A més, ha remarcat que el tancament es farà cap al vespre per “intentar que la part comercial del Pas de la Casa no es vegi afectada”, tot destacant que la previsió meteorològica “ens diu que demà al matí tot millora i tindrem una Setmana Santa amb molt sol i molta gent”.
Concretament, 66.000 vehicles és la xifra que el departament de Mobilitat preveu que accedeixin al Principat entre avui a la tarda i dilluns: 47.700 des de la frontera espanyola i 18.300 des de la del Baladrà. Unes estadístiques que, segons Boneta, són similars en comparació a altres anys. “Després de la Covid vam anar pujant cada any i, segurament, vertiginosament, ara estem més o menys estabilitzats amb números més o menys similars als altres anys”, ha assegurat.
Entrant en detalls del dispositiu especial, no hi ha cap novetat respecte a altres dates de gran afluència. Es manté el doble carril a la frontera, el doble carril a Francesc Cairat, i a les tardes “el doble dispositiu que muntem des de la Comella fins a la Margineda”, ha recordat Boneta, qui no descarta muntar altres dispositius a les parròquies altes, destacant la col·laboració amb els set comuns i la Policia.
Pel que fa a les recomanacions, des de Mobilitat apunten que els horaris d’obertura i tancament de pistes són claus a evitar, sobretot a les parròquies altes, mentre que per sortir del país es recomana evitar fer-ho a partir de les 16.30 hores. Amb tot, el cap de departament de Mobilitat ha sostingut que hi ha factors que no poden controlar i que afecten la previsió. “La climatologia, un tancament de carretera, fins i tot conflictes internacionals, que ens poden comportar variacions en aquestes previsions”.