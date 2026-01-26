El desgel guanya terreny a les parròquies baixes amb les clarianes mentre la neu es manté a l’alta muntanya

El desgel comença a fer-se evident a les parròquies baixes del Principat arran de la millora progressiva del temps i de l’augment de les temperatures. La desaparició gradual de la neu acumulada està deixant bassals i acumulacions d’aigua, especialment a zones urbanes i punts amb drenatge limitat, una situació que pot condicionar la mobilitat i requereix prudència.
Segons ha informat el Servei Meteorològic Nacional, aquesta evolució està vinculada a l’obertura de clarianes al sud del país, que ja s’han començat a estendre cap al nord. El pronòstic indica que el sol s’imposarà de manera generalitzada a primeres hores de la tarda, afavorint la fusió de la neu a les cotes més baixes.
Els gruixos de neu nova a l’alta muntanya se situen entre els 10 i els 30 centímetres, fortament modelats pel vent de nord-oest
Pel que fa a l’alta muntanya, el Servei Meteorològic assenyala que els gruixos de neu nova acumulats durant els darrers dies se situen, de manera general, entre els 10 i els 30 centímetres. Aquest mantell ha estat fortament modelat pel vent, sobretot en sectors com Sorteny i la Tossa d’Espiolets, on el vent de nord-oest ha bufat amb ratxes que han arribat fins als 120 quilòmetres per hora.
La nevada s’ha anat debilitant progressivament pel sud del Principat, amb una millora del temps que avança de sud a nord. Tot i això, el Servei Meteorològic adverteix que demà el pas d’un nou front tornarà a portar precipitacions des de primera hora, amb una cota de neu situada al voltant dels 2.100 metres, fet que podria tornar a modificar l’estat del mantell nival a les cotes altes.