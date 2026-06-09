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  • Un moment de la reunió de la Comissió d’Informació i Vigilància del CTR. | CIV
El Periòdic d'Andorra
  • Societat
Reunió de la Comissió d’Informació i Vigilància

El CTR va generar el 14,5% de l’electricitat produïda després de tractar més de 52.600 tones de residus

Es conclou que les emissions continuen molt per sota dels límits reglamentaris i que no es pot determinar cap impacte sobre l’entorn

Les emissions del Centre de Tractament de Residus (CTR) es mantenen molt per sota dels límits establerts per la normativa vigent i dels valors de referència tant nacionals com internacionals. Aquesta és una de les principals conclusions exposades aquest dimarts durant la reunió de la Comissió d’Informació i Vigilància del CTR, en la qual s’han presentat els resultats dels diferents plans de control i seguiment corresponents a l’exercici 2025.

Segons els estudis efectuats, tampoc s’ha pogut determinar cap influència significativa de l’activitat de la instal·lació sobre el seu entorn. Les anàlisis realitzades en el marc dels programes de vigilància ambiental apunten que els indicadors examinats continuen dins dels paràmetres previstos i no evidencien impactes atribuïbles al funcionament del centre.

El CTR també va aprofitar 17.551 MWh d’energia tèrmica, distribuïda posteriorment a través de la xarxa de calor de FEDA Ecoterm

Pel que fa a l’activitat de la planta, durant el 2025 es van valoritzar un total de 52.621 tones de residus. Aquest volum va permetre generar 16.711 MWh d’energia elèctrica, que es van injectar a la xarxa de FEDA i van representar el 14,5% de la producció nacional d’electricitat. A més, el CTR també va aprofitar 17.551 MWh d’energia tèrmica, distribuïda posteriorment a través de la xarxa de calor de FEDA Ecoterm a Andorra la Vella.

La Comissió d’Informació i Vigilància del CTR té la funció de supervisar la quantitat i la qualitat dels residus tractats, fer el seguiment de les incidències que es puguin produir en el funcionament de la instal·lació i analitzar els resultats dels plans de control i vigilància. Entre les seves competències també figura la proposta de mesures correctores quan es considerin necessàries, així com la divulgació d’informació relativa als possibles impactes sobre la salut pública i el medi ambient.

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