El cribratge de càncer de còlon detecta fins a nou casos durant el 2025 amb una participació de més de 6.000 persones

El Ministeri de Salut ha informat que, durant el 2025, el Programa de detecció precoç del càncer de còlon i recte ha permès detectar 9 casos de càncer. Des de la posada en marxa del programa l’any 2023, ja se n’han identificat un total de 38. Aquestes dades corresponen al primer any de la segona ronda de cribratge (2025-2026) i posen de relleu la importància de diagnosticar la malaltia en fases inicials per augmentar les possibilitats de curació.
El programa, impulsat fa tres anys, s’adreça a persones residents al país d’entre 50 i 74 anys amb risc mitjà, és a dir, sense antecedents personals ni familiars de la malaltia i amb l’edat com a únic factor de risc. L’objectiu és fomentar la detecció precoç i millorar el pronòstic dels pacients.
Pel que fa a la participació, durant el 2025 han pres part en el programa 6.054 persones, les quals representen el 28,93% de les 20.926 convidades de les parròquies de Canillo, Encamp, Ordino, la Massana i Andorra la Vella. Les dades mostren un lleuger increment respecte als anys anteriors. La participació ha estat superior entre les dones, amb un 32,48%, mentre que en els homes ha estat del 25,77%. Tot i això, els resultats positius en la prova de detecció de sang oculta en femta han estat més elevats en els homes (4,8%) que en les dones (3,47%).
En total, 248 participants han obtingut un resultat positiu en aquesta prova inicial. D’aquests, 188 s’han sotmès a una colonoscòpia com a prova diagnòstica, mentre que 30 persones estan pendents de realitzar-la. En altres 30 casos, després de l’entrevista mèdica, es va considerar que no calia fer la colonoscòpia dins del programa de cribratge.
Les 188 colonoscòpies realitzades han permès detectar 9 casos de càncer. A més, 73 persones han estat derivades a seguiment fora del programa, després de detectar-se pòlips que requereixen controls específics amb colonoscòpies periòdiques, ja sigui anuals o cada tres anys. En canvi, a 84 persones no se’ls ha identificat cap lesió que requereixi seguiment, i seran convidades de nou a participar en el programa al cap de 10 anys, sempre que no superin els 74 anys en aquell moment. Actualment, hi ha 22 persones que encara es troben en procés de completar els estudis.