El programa de cribratge detecta 29 casos de càncer de còlon i recte en la seva primera edició

Amb 8.014 participants, el Ministeri de Salut destaca els resultats positius de la intervenció precoç en la prevenció de l’evolució de la malaltia

En el període entre 2023 i 2024 s’han detectat 29 diagnòstics de càncer de còlon, tal com ha anunciat el Ministeri de Salut en el marc del Dia Mundial contra el Càncer de Còlon, aportant les dades de la primera edició del programa de detecció precoç d’aquesta malaltia. Aquest programa s’ha iniciat fa dos anys amb l’objectiu de fomentar la identificació dels estadis primerencs, fet que ha permès augmentar les possibilitats de curació dels pacients. El projecte s’ha destinat a totes les persones residents al Principat compreses entre els 50 i els 74 anys amb risc mitjà, és a dir, aquelles sense antecedents personals ni familiars de càncer de còlon i recte, on l’edat constitueix l’únic factor de risc.

Durant els dos primers anys s’han comptabilitzat 8.014 participants, cosa que suposa un 26,3% del total de les 30.477 persones convidades a participar-hi. D’entre aquests, 4.317 han estat dones i 3.697 homes. Davant aquestes xifres, la tècnica en salut pública del Ministeri, Mònica Malet, ha afirmat que s’han detectat els casos previstos, atès que la majoria es troben en la franja d’edat compresa entre els 60 i els 64 anys, tant en homes com en dones.

Segons ha afirmat Malet, “hem pogut retirar els càncers i també s’han pogut extreure pòlips, que podien evolucionar cap a càncers, fet que resulta molt important”, i ha afegit: “l’objectiu del programa ha estat aquest: detectar càncers i pòlips per evitar la seva evolució”. “Valorem positivament la xifra, tot i que ens hauria agradat que la participació fos més alta; no obstant això, en el programa del càncer de mama la primera edició també va presentar una participació reduïda”, ha comentat l’experta en salut.

La baixa participació s’ha atribuït, segons ha indicat, al poc coneixement de la població sobre el programa, que encara es troba en les primeres fases del seu funcionament. “Ara el programa del càncer de mama ha assolit una participació del 50% i el del còlon ens agradaria arribar al 45%”, ha explicat Malet. Per aquest motiu s’ha anunciat que aviat es llançarà una campanya de divulgació destinada a incrementar el compromís ciutadà amb les proves de cribratge. De fet, el Ministeri ja ha començat a enviar cartes als habitants d’algunes parròquies per convocar-los a la segona edició del programa. “La participació és fonamental, perquè si no es realitza, no podrem detectar la malaltia”, ha subratllat l’especialista.

Dels participants, 441 han obtingut un resultat positiu en la prova de sang oculta en femta –256 homes i 185 dones– i, d’aquestes persones, s’ha fet la prova diagnòstica (colonoscòpia) en 394 casos. En 43 casos no s’ha realitzat la colonoscòpia perquè, després de l’entrevista, s’ha considerat que no estava indicada, i en quatre casos per decisió personal.

A partir d’aquestes 394 colonoscòpies s’ha detectat càncer en 29 persones, les quals han estat derivades pel seu tractament; d’aquestes, 19 han estat homes (65,5%) i 10 dones (34,5%). La taxa de detecció s’ha situat en 3,62 càncers per cada mil persones sotmeses a la prova, amb una taxa per sexes de 5,14 per cada mil homes participants i de 2,32 per cada mil dones. Aquestes xifres s’han alineat amb els estàndards europeus, on s’ha observat que la participació masculina és menor i la taxa de detecció en homes és més elevada.

La resta de persones que s’han sotmès a la colonoscòpia s’han classificat de la següent manera: 202 han estat derivades per a un seguiment específic fora del programa a causa de lesions detectades durant la prova; 152 han resultat sense lesions que requereixin seguiment i se’ls ha convidat a participar de nou en el programa en deu anys, mitjançant la prova de detecció de sang oculta en femta; i 11 encara han finalitzat els estudis pertinents. Aquesta convocatòria cada deu anys s’ha establert tenint en compte la lenta evolució del càncer, tot i que, segons l’especialista, “si es presenten canvis en els símptomes, no cal esperar deu anys”.

El Ministeri de Salut ha convocat la població diana a participar en el programa mitjançant una carta personalitzada. Amb aquesta carta s’ha indicat que cal acudir al centre d’atenció primària (CAP) per recollir el tub destinat a la prova. Un cop recollida la mostra, s’ha d’anotar la data de recollida al tub i portar-lo al CAP en un termini màxim de tres dies; en cas contrari, s’ha recomanat conservar-lo refrigerat fins al seu lliurament. Quan la mostra s’ha entregat, el CAP l’ha enviat al laboratori per a la seva anàlisi.

En cas de resultat negatiu, la prova ha quedat dins la normalitat i la persona serà convidada a repetir-la al cap de dos anys. Si no s’ha obtingut resultat, s’ha considerat que l’anàlisi no s’ha pogut realitzar correctament i s’ha requerit repetir-la. I, en cas de resultat positiu, la persona ha estat informada telefònicament per la unitat de cribratge del Servei Andorrà d’Atenció Sanitària (SAAS), i se li ha assignat una cita per valorar i planificar, si escau, la colonoscòpia, que s’ha realitzat a la mateixa unitat.

Si en la colonoscòpia no s’han detectat pòlips ni càncer, s’ha recomanat continuar amb el programa de detecció precoç, duent a terme la prova de sang oculta en femta deu anys després. En canvi, si s’ha detectat un càncer, la persona ha estat derivada al circuit assistencial pertinent. Finalment, tots els resultats de les proves, tant la de sang oculta com la colonoscòpia, s’han registrat a la història clínica.