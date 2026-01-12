Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • Un vehicle de la Policia. | Marvin Arquíñigo
El Periòdic d'Andorra
Actuacions policials

El cos d’ordre arresta a Sant Julià un home en possessió de dos embolcalls amb un total de 2,32 grams de cocaïna

Durant el control es va començar a posar violent i a desobeir les indicacions dels agents, fins i tot arribant a donar un cop de peu a un d'ells

La Policia va arrestar divendres a la nit, a Sant Julià de Lòria, un home de 30 anys que es trobava en possessió de dos embolcalls amb un total de 2,32 grams de cocaïna. Tot i que inicialment es va mostrar col·laborador, durant el control es va començar a posar violent, a desobeir les indicacions dels agents i a resistir-se a la detenció. De fet, assenyalen, va arribar a donar un cop de peu a un d’ells, qui va resultar ferit, a més de donar cops de manera reiterada amb mans i peus a la mampara del vehicle policial. Per aquest motiu, també va ser arrestat per un delicte contra la Funció Pública.

D’altra banda, dissabte a la tarda, a la frontera del riu Runer, un altre home, turista de 36 anys, va ser detingut quan entrava al país amb 0,49 grams de cocaïna i 10 grams de marihuana.

Quant a detencions per conduir sota els efectes de l’alcohol, el cos d’ordre ha arrestat tres homes els darrers dies. El primer és un conductor de 52 anys a qui es va controlar divendres a la nit amb una taxa d’alcoholèmia d’1,53 arran d’un accident de danys materials a la CG3, al Serrat, en què es va sortir de la via pel marge dret. La matinada de dissabte, un altre home, de 30 anys, a qui es va aturar perquè no podia circular correctament amb la carretera nevada, va ser detingut per un positiu d’1,85.

Finalment, el mateix dissabte, però a la nit, la Policia va arrestar a la CG2, a Canillo, un altre conductor, de 24 anys, amb una alcoholèmia d’1,87. Circulava en sentit ascendent quan va perdre el control del vehicle i va tenir un accident de danys materials en què va col·lidir contra dos vehicles estacionats.

Detingut un home no resident per furtar mercaderia en quatre botigues de l’eix comercial valorada en 1.800 euros

Llegir
Comparteix
Notícies relacionades
Els noms comercials i rètols concentren més de la meitat del centenar de queixes registrades per la Llei del català
Andorra prepara la primera trobada d’influenciadors en català per fomentar l’ús de la llengua a les xarxes socials 
L’ofici i el coneixement s’asseuen a taula en la primera edició d’Andorra Orígens – Gastronomia d’Alta Muntanya

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
Notícies destacades
  • Societat, Successos
Detingut un home no resident per furtar mercaderia en quatre botigues de l’eix comercial valorada en 1.800 euros
  • Societat
L’habitatge, la principal preocupació social del país marcada per l’encariment sostingut i la manca d’oferta
  • Societat
Reoberta la frontera amb França pel Pas de la Casa després d’una actuació de neteja coordinada d’ambdós països
Actualitat de les Parròquies
  • Parròquies
La participació de Lúdic Canillo creix un 32% més i consolida la segona edició amb 92 infants i 6 adults inscrits
  • Parròquies
El temporal de neu i el fort vent obliga a tancar el Funicamp i limita l’activitat a Grandvalira per l’elevat risc d’allaus
  • Parròquies
El Comú d’Andorra la Vella lamenta els accidents per la gelada i anuncia una revisió dels protocols existents
Publicitat
Enquesta
Publicitat
Publicitat
Publicitat

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu