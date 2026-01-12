El cos d’ordre arresta a Sant Julià un home en possessió de dos embolcalls amb un total de 2,32 grams de cocaïna

La Policia va arrestar divendres a la nit, a Sant Julià de Lòria, un home de 30 anys que es trobava en possessió de dos embolcalls amb un total de 2,32 grams de cocaïna. Tot i que inicialment es va mostrar col·laborador, durant el control es va començar a posar violent, a desobeir les indicacions dels agents i a resistir-se a la detenció. De fet, assenyalen, va arribar a donar un cop de peu a un d’ells, qui va resultar ferit, a més de donar cops de manera reiterada amb mans i peus a la mampara del vehicle policial. Per aquest motiu, també va ser arrestat per un delicte contra la Funció Pública.
D’altra banda, dissabte a la tarda, a la frontera del riu Runer, un altre home, turista de 36 anys, va ser detingut quan entrava al país amb 0,49 grams de cocaïna i 10 grams de marihuana.
Quant a detencions per conduir sota els efectes de l’alcohol, el cos d’ordre ha arrestat tres homes els darrers dies. El primer és un conductor de 52 anys a qui es va controlar divendres a la nit amb una taxa d’alcoholèmia d’1,53 arran d’un accident de danys materials a la CG3, al Serrat, en què es va sortir de la via pel marge dret. La matinada de dissabte, un altre home, de 30 anys, a qui es va aturar perquè no podia circular correctament amb la carretera nevada, va ser detingut per un positiu d’1,85.
Finalment, el mateix dissabte, però a la nit, la Policia va arrestar a la CG2, a Canillo, un altre conductor, de 24 anys, amb una alcoholèmia d’1,87. Circulava en sentit ascendent quan va perdre el control del vehicle i va tenir un accident de danys materials en què va col·lidir contra dos vehicles estacionats.