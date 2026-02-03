El Cos de Policia farà més controls a l’exterior del Lycée Comte de Foix arran de l’agressió entre alumnes d’11 anys

Tal com ha avançat l’Altaveu i ha pogut confirmar EL PERIÒDIC, la direcció del Lycée Comte de Foix ha demanat a la Policia −i ho ha comunicat també als pares i mares− més presència a la sortida del centre. Aquesta mesura, cal recordar, arriba arran de la presumpta agressió que va tenir lloc la setmana passada entre alumnes d’11 anys, de sixième del Collège, quan un parell d’ells van propinar, semblaria ser, puntades i cops de puny a un company mentre retenien i amenaçaven un amic seu.
En aquest sentit, el director de l’escola, Olivier Salvan, ha enviat un comunicat als progenitors dels estudiants lamentant els fets i mostrant-se compromès a prevenir incidents similars de cara al futur. Val a dir que dimecres, just el dia anterior als fets, ja hi va haver incidents dins el col·legi, i aquests estudiants presumptament implicats han estat “retirats temporalment del recinte”. No ha estat, almenys de moment, la mateixa resolució que per als protagonistes de la suposada agressió fora del recinte, ja que, segons ha pogut saber aquesta casa, continuen assistint a l’escola.
Relacionat amb aquest cas, una font consultada ha assenyalat que, en principi, l’alumne que va patir la batussa ha tornat a rebre amenaces. Per això, i a tall de prevenció, des d’aquesta setmana compta amb un acompanyant que el pugui vigilar a ell i el seu voltant. En tot cas, aquesta mateixa font ha apuntat que la direcció del Lycée encara s’estaria reunint amb els pares i mares de tots els implicats abans de prendre cap decisió.