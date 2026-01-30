[Amb vídeo]: Pares del Lycée denuncien una agressió entre alumnes d’11 anys a un company a la sortida del centre

L’assetjament escolar continua, malauradament, al primer ordre del dia. Pares i mares d’alumnes del Lycée Comte de Foix han denunciat un cas que va tenir lloc ahir, quan joves de sixième del Collège −l’equivalent a sisè de primària al sistema espanyol−, és a dir, de només 11 anys, van propinar puntades de peu i cops de puny un company a la sortida del centre.
Tot va començar, però, dins l’escola, quan els agressors haurien perseguit, presumptament, l’estudiant posteriorment malferit i un amic seu amb tisores. Posteriorment, ambdós haurien anat a exposar els fets als responsables, qui haurien donat un toc d’atenció als ‘bullys’, la qual cosa no els hauria agradat i haurien amenaçat de nou als dos companys dient-los que els esperarien a la sortida. Va ser llavors quan un grup d’estudiants, principalment els dos de sixième, junt amb dos de quatrième −de segon d’ESO, de 13 anys−, haurien protagonitzat els fets recollits en vídeo.
En aquest es veu com els dos principals agressors agafen i llancen a terra al seu company, mentre l’amic, segons fonts a les quals ha tingut accés EL PERIÒDIC, és retingut i amenaçat mentre demana que s’aturi la pallissa. De fons, veus de ‘Métele, métele’, fins que, segons relaten, una mare hauria aturat l’assalt.
L’agredit va anar posteriorment a Urgències, on va ser tractat dels cops i on es va fer un informe amb el qual els seus pares, junt amb el vídeo, haurien materialitzat la denúncia a la Policia −informació que des del cos encara no s’ha pogut confirmar−. Dels fets també ha estat notificat el director del Lycée, Olivier Salvan, qui s’ha posat en contacte amb les famílies afectades, ha lamentat el succeït i ha assegurat que es prendran mesures sancionadores internes.
Encara més, i segons ha pogut saber aquesta casa, durant el matí d’avui ja s’ha reunit amb els progenitors dels dos infants que van patir l’agressió, el colpejat i l’amenaçat. Les mesures tampoc acaben aquí, ja que els pares i mares delegats que formen els consells de classe, entorn una quarantena, també volen emprendre accions. “O parem o anirà a més. Aquesta vegada ha sigut aquest infant, però demà pot ser un altre”, ha assenyalat una de les fonts.
FE D’ERRATES
EL PERIÒDIC D’ANDORRA INFORMA QUE LA NOTÍCIA HA ESTAT CORREGIDA PEL QUE FA AL TEMPS VERBAL UTILITZAT, JA QUE LA REDACCIÓ INICIAL PODIA DONAR A ENTENDRE UNS FETS SENSE TENIR EN COMPTE LA PRESUMPCIÓ D’INNOCÈNCIA. L’EQUIP D’EL PERIÒDIC DEMANA DISCULPES PELS INCONVENIENTS QUE AQUESTA FORMULACIÓ HAGI POGUT OCASIONAR.
8 respostes
Res justifica la violència, i en cap cas s’ha d’arribar a les mans, però cal tenir en compte les 2 versions dels fets ocorreguts i saber el que ha fet aquest nen per generar que altres actuin així. Poseu-vos al lloc de un nen que es insultat davant de la resta de companys pel color de la seva pell o d’una nena que li diuen que esta “gorda” tambe davant de tothom….llavors atenció si no controlem el llenguatge verbal d’alguns nens! atenció amb la violència verbal! aquesta ningú la denuncia?
però de quina versió parles, estem parlant d’una agressió en grup, en cap cas d’una baralla entre dues persones. I la culpa no és tota dels nens (que també) és dels seus pares que no han sabut educar als seus fills i ara es creuen els reis del patí. Reflexiona.
Però Jordi, ets conscient del que dius? La Mare de Déu, les coses que s’han de llegir…
Deu ser familiar dels agressors, si no no s’explica
aquesta gent no té vergonya que els hi donin educació
segurament es del barça
Em sembla molt trist que es veu passar una persona adulta pel costat, mira i no diu res…..si us plau…. On està la empatia
Sorprèn llegir un comentari tan poc neutral, especialment quan es nota una vinculació directa amb una de les parts. Cap comentari desafortunat, justifica una agressió física en grup. Explicar o contextualitzar els fets d’aquesta manera només serveix per relativitzar una violència que ha estat molt greu. Aquestes situacions requereixen responsabilitat i respecte, no justificacions públiques.