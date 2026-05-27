La Policia començarà a sancionar les autocaravanes i càmpers que pernoctin fora dels espais habilitats al territori

La Policia començarà a imposar sancions a partir d’aquest dimecres als conductors d’autocaravanes, vehicles càmper i altres vehicles adaptats per allotjar-s’hi que estacionin, pernoctin o acampin fora de les zones autoritzades. La mesura s’ha acordat conjuntament amb el ministeri de Turisme i Comerç després d’un període d’adaptació destinat a donar a conèixer la modificació normativa, vigent des del 2025.
Les infraccions comportaran multes de 600 euros. En cas que no s’abonin, els agents podran immobilitzar el vehicle. Si el pagament es fa al moment, l’import de la sanció es reduirà al 50%.
La normativa actual prohibeix la pernoctació i l’acampada fora de càmpings, zones d’acampada i àrees específicament habilitades per a autocaravanes. La regulació afecta tant autocaravanes i caravanes com vehicles camperitzats o furgonetes adaptades per dormir-hi.
Des del Govern es recorda que diverses parròquies disposen d’espais habilitats i regulats per a aquest tipus de vehicles. Paral·lelament, es reforçarà la senyalització i la informació als punts on habitualment s’hi concentraven aquests usuaris per dirigir-los cap a les àrees autoritzades.