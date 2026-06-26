Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • La vinculació de Picod amb les institucions judicials del Principat es remunta a l’any 1991. | Consell Superior de Justícia
El Periòdic d'Andorra
  • Societat
Reconeixement

El Consell Superior de la Justícia homenatja Yves Picod per la seva trajectòria al sistema judicial andorrà

El magistrat es jubila el 30 de juny després de més de tres dècades vinculat a les institucions judicials del país, on ha exercit ininterrompudament al TSJ

El Consell Superior de la Justícia ha homenatjat aquest migdia el magistrat Yves Picod amb motiu de la seva jubilació, prevista per al pròxim 30 de juny, i ha reconegut públicament la seva llarga trajectòria de servei al sistema judicial andorrà. L’acte, presidit pel president del Consell Superior de la Justícia, Josep Maria Rossell, ha servit per posar en valor la seva aportació a la consolidació d’una justícia independent, rigorosa i respectuosa amb les garanties de l’Estat de Dret.

La vinculació de Picod amb les institucions judicials del Principat es remunta a l’any 1991, quan va ser nomenat, per decret presidencial del Copríncep francès, magistrat, jutge adjunt d’apel·lacions i vicepresident del Tribunal de Corts. El 1994 va ser designat magistrat del Tribunal Superior de Justícia pel Consell Superior de la Justícia, càrrec que ha exercit de manera ininterrompuda. Entre el 2014 i el 2024 va presidir la Sala Penal del Tribunal Superior de Justícia durant dos mandats consecutius, i entre l’1 de gener i l’1 d’abril del 2024 va assumir la presidència interina del Tribunal Superior.

Al llarg de la seva carrera, Picod ha combinat l’exercici de la magistratura amb una destacada activitat acadèmica, ja que ha estat catedràtic de dret privat a la Universitat de Perpinyà, degà de la Facultat de Dret i Ciències Econòmiques i autor de nombroses publicacions jurídiques de referència. En el seu parlament, Rossell ha subratllat “la contribució del magistrat Picod al desenvolupament i al funcionament de la justícia andorrana, així com el seu compromís amb la formació jurídica i la projecció internacional del dret”.

Núria Cleries pren possessió com a inspectora del Servei d’Inspecció de Justícia amb una durada de tres anys

Llegir
Comparteix
Notícies relacionades
Xavi Cardelús abandona el Campionat del Món de Supersport i anuncia el punt final a la seva carrera esportiva
Jiménez s’enfrontarà a la valenciana Sara Sorribes a la primera ronda del quadre principal de Wimbledon
Andorra i Catalunya blinden la cooperació fins al 2030 amb el futur tramvia i l’aeroport com a prioritats

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
Notícies destacades
  • Cultura, Societat
[Amb vídeo]: La Vall del Madriu rep 300 ovelles en una transhumància que té com a objectiu netejar el sotabosc
  • Societat, Successos
Unicef Andorra activa una campanya d’emergència per donar suport als afectats pels terratrèmols de Veneçuela
  • Societat
Les entitats socials i culturals d’Andorra la Vella ja poden demanar l’ús dels locals de l’espai Encaix fins al 29 de juliol
Actualitat de les Parròquies
  • Cultura, Parròquies, Societat
El Centre Cultural Lauredià ‘reneix’ quatre anys després amb la voluntat de «tornar a donar vida» a Sant Julià
  • Cultura, Parròquies, Societat
[Amb vídeo]: La façana del centre cultural s’endú totes les mirades amb un captivador espectacle de llums i música
  • Parròquies
Ordino defensa que els estudis de càrrega han marcat el nou POUP mentre espera la resolució dels recursos
Enquesta

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu