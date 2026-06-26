El Consell Superior de la Justícia homenatja Yves Picod per la seva trajectòria al sistema judicial andorrà

El Consell Superior de la Justícia ha homenatjat aquest migdia el magistrat Yves Picod amb motiu de la seva jubilació, prevista per al pròxim 30 de juny, i ha reconegut públicament la seva llarga trajectòria de servei al sistema judicial andorrà. L’acte, presidit pel president del Consell Superior de la Justícia, Josep Maria Rossell, ha servit per posar en valor la seva aportació a la consolidació d’una justícia independent, rigorosa i respectuosa amb les garanties de l’Estat de Dret.
La vinculació de Picod amb les institucions judicials del Principat es remunta a l’any 1991, quan va ser nomenat, per decret presidencial del Copríncep francès, magistrat, jutge adjunt d’apel·lacions i vicepresident del Tribunal de Corts. El 1994 va ser designat magistrat del Tribunal Superior de Justícia pel Consell Superior de la Justícia, càrrec que ha exercit de manera ininterrompuda. Entre el 2014 i el 2024 va presidir la Sala Penal del Tribunal Superior de Justícia durant dos mandats consecutius, i entre l’1 de gener i l’1 d’abril del 2024 va assumir la presidència interina del Tribunal Superior.
Al llarg de la seva carrera, Picod ha combinat l’exercici de la magistratura amb una destacada activitat acadèmica, ja que ha estat catedràtic de dret privat a la Universitat de Perpinyà, degà de la Facultat de Dret i Ciències Econòmiques i autor de nombroses publicacions jurídiques de referència. En el seu parlament, Rossell ha subratllat “la contribució del magistrat Picod al desenvolupament i al funcionament de la justícia andorrana, així com el seu compromís amb la formació jurídica i la projecció internacional del dret”.