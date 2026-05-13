Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • Núria Cleries durant la presa de possessió. | Consell Superior de la Justícia
El Periòdic d'Andorra
Justícia

Núria Cleries pren possessió com a inspectora del Servei d’Inspecció de Justícia amb una durada de tres anys

El nomenament ha de reforçar la reorganització del servei i garantir la continuïtat de les funcions de supervisió i control dels òrgans judicials

Núria Cleries va prendre ahir dimarts possessió del càrrec d’inspectora adscrita al Servei d’Inspecció de l’Administració de Justícia (SIAJ). Durant la cerimònia, Cleries va prometre lleialtat a la Constitució i es va comprometre a exercir les seves funcions amb imparcialitat, independència i plena submissió a la llei, així com a respectar el deure de secret professional vinculat al càrrec.

Segons ha informat el Consell Superior de la Justícia, el nomenament respon a la necessitat de reforçar el Servei d’Inspecció en el marc de la reorganització actual de les seves funcions i amb la voluntat de garantir la continuïtat i l’eficàcia del servei. L’organisme destaca que la nova inspectora aporta una àmplia experiència en l’àmbit judicial, considerada clau per a les tasques de supervisió i avaluació del funcionament dels òrgans judicials.

El càrrec tindrà una durada inicial de tres anys, renovable una sola vegada, i inclou funcions d’examen i control del funcionament de l’Administració de Justícia. Entre els objectius del servei hi ha vetllar per l’eficiència del sistema judicial i assegurar el correcte compliment de les obligacions del personal judicial i administratiu.

Comparteix
Notícies relacionades
El projecte del Parc Nacional es portarà al Consell General a finals de juliol i el pla rector s’espera a principi del 2027
El Govern respon a les crítiques i afirma que les lleis Òmnibus han creat un “nou paradigma” en la inversió estrangera
Govern acusa Concòrdia de fer un “abús de llenguatge” en vincular la signatura de l’Acord amb l’entrada en vigor

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
Notícies destacades
  • Societat, Successos
La Policia assegura que encara no disposa de cap confirmació oficial sobre la localització de Jean-Louis Pérez
  • Societat
Els comuns rebutgen centralitzar l’urbanisme i defensen les competències comunals com una “línia vermella”
  • Societat
Gili reivindica el paper dels comuns “com a institució de terreny” davant la proposta de “l’òrgan supra-comunal”
Actualitat de les Parròquies
  • Cultura, Parròquies
Escaldes i FEDA transformen la Casa dels Guardes d’Engolasters en un nou espai per a colònies i activitats culturals
  • Parròquies
Encamp renovarà l’entorn de les escoles andorrana i francesa del Pas de la Casa amb nova pavimentació i mobiliari urbà
  • Parròquies, Successos
La Ruta de la Tapa de Sant Julià posa punt final a la dissetena edició amb més de 12.500 degustacions servides
Enquesta

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu