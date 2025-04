Modificació de la llei qualificada de la justícia

El Consell Superior alerta del desordre i proposa reformes estructurals per millorar el funcionament del Tribunal de Corts

Rosell anuncia una proposta de modificació legislativa per aclarir competències i millorar la gestió del sistema judicial

El president del Consell Superior de la Justícia, Josep Maria Rosell, ha comparegut aquest matí en el marc de la celebració del jurament del càrrec, a temps parcial adscrites al Tribunal Superior, com a magistrades de Núria Garcia Val i Immaculada Rodríguez Díaz. Rosell ha exposat la situació actual del Tribunal de Corts i les dificultats organitzatives que afronta la institució. Durant la seva intervenció, ha anunciat diverses reformes i ha expressat la preocupació pel desordre normatiu que afecta el funcionament del sistema judicial.

Rosell ha explicat que actualment el Tribunal de Corts compta amb cinc magistrats a temps complet, una xifra que, segons les necessitats traslladades pels òrgans jurisdiccionals, és suficient. No obstant això, s’ha mostrat preocupat per l’impacte que tindran els canvis imminents: “Amb les baixes no n’hi ha cap de baixa. Ara mateix tenim els que tenim, però al setembre, si no hi ha res de nou, es jubilaran tres magistrats”.

Els magistrats Enric Anglada, Concepció Barón i Jacques Richiardi es jubilaran en els propers mesos. Aquesta situació obligarà a convocar tres noves places per cobrir les vacants. Segons Rosell, “s’haurà de treure tres places de magistrat al Tribunal de Corts”, que se sumarien a dues ja existents.

Sobre els processos de selecció, Rosell ha apuntat que “hi ha tres torns que són interns i un torn que és extern”. En aquest cas, “ens sembla que ens tocarà el torn extern”. També ha remarcat la importància de revisar els criteris d’accés: “S’han de fer per mitjà d’un concurs de mèrits, però caldria afegir requisits com l’especialització o tenir una oficina en condicions”.

El president del Consell ha denunciat el desordre actual: “Tot plegat genera desorganització i confusió”. Ha destacat la complexitat de gestionar els oferiments i trasllats dins del sistema: “Hi ha tal moviment a l’hora de fer els oferiments que organitzar la justícia és molt difícil”.

Una altra qüestió destacada ha estat la confusió entorn de les competències dins de l’àmbit judicial. Rosell ha remarcat que “no se sap quines competències té el Consell, quines tenen els òrgans jurisdiccionals i quines hauria de tenir el Ministeri de Justícia”. També ha afegit: “La reforma del 2014 no va acabar de dissenyar-se com calia”.

Rosell ha anunciat que el Consell Superior de la Justícia treballa en una proposta de modificació de la llei qualificada de la justícia i d’altres textos legals relacionats: “La llei qualificada preveu que podem fer propostes al Govern, i és el que estem fent”. L’objectiu és que el Govern tramiti el projecte de llei, tot i que també es podria fer des del Consell General. “Esperem que durant el 2026 es pugui aprovar aquesta llei i que es pugui implementar de cara al 2027”, ha afirmat.

Finalment, Rosell ha insistit que cada decisió ha de ser curosament planificada per evitar disfuncions: “Ara que toques una peça, se’n va una altra”. Ha destacat la necessitat d’“anar prohibint totes aquestes places que aniran quedant vacants, amb un cert ordre”.