El Consell d’Europa insta Andorra a reforçar la prevenció dels abusos sexuals a internet entre els menors

El Consell d’Europa considera que Andorra encara té marge de millora en la protecció dels infants davant l’explotació i els abusos sexuals a internet. Així es desprèn de la fitxa d’avaluació publicada pel Comitè de Lanzarote, encarregat de supervisar l’aplicació de la Convenció sobre la protecció dels menors contra l’explotació i els abusos sexuals, en què es formulen diverses recomanacions perquè el Principat reforci la prevenció i la detecció d’aquest tipus de situacions en l’entorn digital.
Una de les principals demandes de l’organisme europeu és incrementar les campanyes de sensibilització dirigides tant als infants com a les seves famílies i als professionals. En especial, posa el focus en els riscos associats al sexting, és a dir, l’enviament voluntari d’imatges o vídeos de caràcter sexual per part dels mateixos menors. En aquest sentit, el Comitè de Lanzarote recomana que aquesta educació preventiva comenci abans de l’adolescència, amb continguts adaptats a cada etapa evolutiva i, sempre que sigui possible, amb la participació d’altres joves perquè els missatges siguin més propers i efectius.
L’informe també posa l’accent en la necessitat de reforçar la coordinació entre tots els actors implicats en la protecció dels menors. Així, insta Andorra a millorar els mecanismes de col·laboració entre els centres educatius, els serveis socials, la Policia i les autoritats judicials per facilitar una detecció més precoç dels possibles casos d’abús o explotació sexual a través d’internet. Paral·lelament, recomana continuar ampliant la formació específica dels professionals que treballen habitualment amb infants i adolescents.
Entre les altres mesures proposades, el Consell d’Europa també demana que els materials de prevenció siguin accessibles per als infants amb discapacitat i que s’impliqui més activament les empreses tecnològiques, les plataformes digitals i els mitjans de comunicació en les tasques de sensibilització i prevenció.