El conflicte a l’Orient Mitjà obliga a cancel·lar el vol d’un concursant del Sax Fest i provoca una baixa al certamen

El conflicte bèl·lic a l’Orient Mitjà ha provocat la cancel·lació del vol d’un dels concursants internacionals de la XIII edició de l’Andorra Sax Fest, fet que ha comportat la seva baixa del certamen. Segons ha pogut saber EL PERIÒDIC, l’organització ja registra prop de cinc absències en aquesta edició, almenys una d’elles directament relacionada amb la situació al territori en guerra.
“Avui hem rebut un correu electrònic d’un participant que venia d’un dels punts més tensionats i ens ha confirmat que no podia venir. L’han anul·lat el seu vol”, han explicat fonts internes de l’associació. El concursant havia assumit el cost del desplaçament, però finalment no podrà participar. “Aquesta persona havia pagat el seu vol i ara no podrà venir”, han detallat, tot remarcant que es tracta d’una cancel·lació per motius de seguretat. “No és un tema que no es vulgui venir, és que és per seguretat”, han afegit.
Pel que fa a les polítiques de devolució, l’organització recorda que les bases del concurs estableixen que, en cas de baixa d’última hora, no es retornen els diners, ja que la plaça “és una participació que el concursant ha comprat”. Tot i això, asseguren que cada cas s’analitza individualment. “Internament analitzem cada situació per sopesar si es tornen o no els diners”, indiquen.
Des de l’organització també remarquen l’impacte econòmic que suposa una baixa. “Donar de baixa un concursant representa un forat d’una despesa que ja s’ha generat per garantir la seva participació”, expliquen, recordant que es tracta d’una entitat sense ànim de lucre amb compromisos adquirits en material, professionals i logística.
En aquest sentit, descarten substituir el participant per un altre candidat. “No es fa llista d’espera perquè el concursant no estaria en la mateixa línia de temps de preparació”, assenyalen, comparant-ho amb la preparació d’un esportista d’elit. “Funciona igual que un esportista que necessita un temps de preparació”, afegeixen, tot apuntant que només seria viable amb mesos d’antelació.
Malgrat això, no es descarten alternatives puntuals com oferir la participació en una futura edició, tot i les dificultats que comporta. “Ens encantaria tornar els diners a tothom, però hi ha despeses que hem d’assumir”, remarquen. Un precedent recent és el del guanyador de la categoria ‘solo’ de l’any passat, Wataru Hirai, qui també va veure cancel·lat un vol amb escala a Abu Dhabi. En aquell cas, l’organització va poder garantir la seva presència reorganitzant el viatge amb un nou itinerari.
Cal recordar que la XIII edició de l’Andorra Sax Fest se celebrarà del 24 de març al 4 d’abril i comptarà amb centenars de participants internacionals.