El Sax Fest revoluciona la preparació escènica amb ulleres de realitat virtual perquè els concursants puguin assajar

L’Andorra Sax Fest farà un pas endavant en la seva tretzena edició amb la incorporació d’una eina de realitat virtual perquè els participants es puguin “posar en situació real” abans d’actuar en grans auditoris. El certamen, el qual se celebrarà del 24 de març al 4 d’abril, presenta aquesta novetat amb l’objectiu de reforçar la seguretat escènica dels concursants i millorar la seva preparació.
El director artístic del festival, Efrem Roca, ha explicat que es tracta d’un “projecte de realitat virtual” en què “ve un professional que digitalitza les sales”. Així, els participants “es podran posar les ulleres de realitat virtual” i, tot i estar físicament en una sala d’assaig, “podran traslladar-se a la sala oficial i posar-se en situació real”. Segons Roca, ha estat “una inversió assequible” que permet avançar en la qualitat del certamen.
Aquesta no és l’única novetat destacada. L’edició 2026 incorpora les trobades ‘Meet the Pro’, unes sessions amb experts internacionals de diferents àmbits de la interpretació musical per aprofundir en aspectes tècnics i professionals de la carrera artística. “Feia temps que ho volia fer”, ha afirmat Roca, detallant que s’han organitzat “vuit o nou col·loquis amb professionals que parlen del tema”, amb una durada de 45 minuts, per generar un espai d’intercanvi de coneixement.
Així, la tretzena edició reunirà 185 participants de 36 nacionalitats i prop de 300 persones acreditades entre concursants, professors, membres del jurat, tècnics i equip organitzatiu. En la categoria absoluta, l’Andorra International Competition Solo Saxophone, competiran 129 saxofonistes, mentre que 56 ho faran en la categoria juvenil, l’Andorra International Competition Solo Youth Sax. Espanya encapçala la participació amb 38 concursants, seguida de la Xina (27), el Japó (19), França (17) i Rússia (12). Andorra comptarà amb quatre representants en la categoria juvenil.
Roca ha destacat que “hem arribat a un punt molt consolidat” i que “aquesta quantitat de participants ho demostra”. En el procés de selecció es van rebre “més de 200 vídeos proposta per ser seleccionats” i, segons el director, “tota la gent que ve realment són els més bons”. Les masterclass continuen sent un dels principals atractius del festival i en aquesta edició ja s’han reservat prop de 160 classes magistrals amb professors de reconegut prestigi internacional. “Ve gent que ni tan sols sabien que tenien escola de saxo”, ha assenyalat Roca.
El calendari del Solo Sax preveu la primera ronda del 28 al 31 de març, la segona fase el 2 d’abril i la final el 4 d’abril a les 15.00 hores a l’Auditori del Centre de Congressos d’Andorra la Vella. El mateix dia, a les 20.00 hores, tindrà lloc la cerimònia de clausura i l’entrega de premis. Pel que fa al Solo Youth Sax, el concurs es concentrarà en una única jornada, el divendres 3 d’abril, amb l’entrega de guardons el mateix dia.
El primer premi està dotat amb 8.000 euros, un saxòfon Alt Selmer Paris Supreme ofert per Selmer Paris, un recital al Festival ClassicAnd 2027, una setmana amb despeses pagades i recital a l’Andorra Sax Fest 2027, així com la participació com a membre del jurat en la desena edició del concurs juvenil. El segon premi rebrà 5.000 euros i un recital amb quartet de corda dins el cicle Colors de Música d’Escaldes-Engordany. També s’atorgaran tercers, quarts, cinquens i sisens premis.
El ministre de Turisme, Jordi Torres, ha afirmat que aquesta edició “demostra que és un esdeveniment plenament consolidat” i que “ens reforça la marca Andorra com a lloc cultural”. També ha remarcat que la participació internacional evidencia que “quan es fan les coses ben fetes, ja no calen paraules per explicar el rigor amb el qual es fa”.
Per la seva banda, la ministra de Cultura, Mònica Bonell, ha recordat que el festival arriba a les tretze edicions “gràcies al seu impulsor” i que ha “aconseguit més que donar-se a conèixer travessant les fronteres”. Bonell ha posat en valor la presència de països que viuen “una situació complexa i fins i tot bèl·lica” i ha defensat que “la música sigui capaç d’unir a totes les persones, fins i tot patint conflictes bèl·lics”. “Estic segura que ens oferirà moments inoblidables”, ha afegit.
En relació amb el conflicte bèl·lic a l’Orient Mitjà, Roca ha admès que “tot el conflicte és molt recent” i que “l’impacte o les dificultats no es coneixen”. Així, precisat que d’aquest territori “no hi ha massa cultura que participin” i que, si bé hi ha representació d’Orient en general, “d’Orient Mitjà no”. En canvi, sí que hi ha participants de Llatinoamèrica.
El director artístic de l’ONCA, Joan Anton Rechi, ha qualificat la seva participació com “especial” i ha afirmat que el Sax Fest “és una mostra que un projecte es pot fer amb rigor i ànima per fer créixer el teixit del país”. També ha remarcat que per a l’ONCA “és un repte i un orgull participar”.