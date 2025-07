Successos

El conductor d’una motocicleta és traslladat a l’hospital després d’un xoc amb un cotxe a la rotonda d’Erts

El motorista ha col·lidit per darrere contra el turisme, el qual s'ha aturat abans d'un pas de vianants per deixar travessar una persona

La topada entre un cotxe i una motocicleta (tots dos amb matrícula andorrana) ha clos amb el conductor d’aquesta, de 37 anys, traslladat a l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell. Els fets han tingut lloc a primera hora del matí, entorn les 07.30 hores, a la rotonda d’Erts, fins on s’han traslladat efectius dels Bombers, Policia, SUM i agents de circulació massanencs. L’accident, segons informa el cos d’ordre, ha succeït quan el motorista ha col·lidit per darrere contra el turisme, el qual s’ha aturat abans d’un pas de vianants per deixar travessar una persona.