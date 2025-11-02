Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
  • La intervenció es durà a terme a totes les zones de façana acabades amb pissarra, mantenint els revestiments que es troben en bon estat. | Arxiu
El Periòdic d'Andorra
Reforma integral al Prat del Roure

El Comú d’Escaldes-Engordany inicia la rehabilitació de les façanes del Prat del Roure per motius de seguretat

Les obres, amb una durada prevista de cinc mesos i un cost de 322.000 euros, substituiran la pissarra per un sistema ceràmic extruït

El Comú d’Escaldes-Engordany ha iniciat el projecte de rehabilitació de les façanes del Prat del Roure per garantir la seguretat i la durabilitat de l’edifici. La decisió s’ha pres després de detectar-se despreniments de peces de pissarra a la via pública, fet que va motivar l’elaboració d’un informe tècnic que va recomanar una actuació immediata.

Les obres tindran una durada aproximada de cinc mesos i un cost estimat de 322.000 euros. El projecte contempla la substitució del revestiment de pissarra per un nou sistema de gres ceràmic extruït de color fosc, un material incombustible, d’absorció d’aigua molt baixa i amb alta resistència als impactes i als canvis de temperatura.

La intervenció es durà a terme a totes les zones de façana acabades amb pissarra, mantenint els revestiments que es troben en bon estat. El nou sistema combinarà dues tècniques: un sòcol reforçat fins als dos metres d’alçada, format per un mur de formigó revestit amb ceràmica adherida per protegir les zones més exposades, i una façana ventilada a les plantes superiors, que millorarà l’aïllament tèrmic i la durabilitat global de l’edifici.

