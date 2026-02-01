El Comú d’Escaldes-Engordany destina més de 92.500 euros a prestacions socials la primera meitat del mandat

El Departament d’Acció Social del Comú d’Escaldes-Engordany ha destinat un total de 92.524 euros en prestacions socials amb perspectiva de gènere durant els anys 2024 i 2025, en el marc del balanç de la primera meitat de l’actual mandat. En aquest període, el servei ha gestionat 473 sol·licituds, de les quals 469 han estat aprovades.
Durant aquests dos anys, segons han informat, el volum de demandes s’ha mantingut elevat i sostingut, amb 246 sol·licituds registrades el 2024 i 227 el 2025. Pràcticament la totalitat de les peticions han estat valorades favorablement, amb només quatre denegacions en el conjunt del període.
Pel que fa al tipus d’ajuts atorgats, destaquen especialment les prestacions vinculades a l’àmbit educatiu, de lleure i de suport a les famílies. En aquest sentit, el Foc i lloc es consolida com una de les prestacions més sol·licitades, amb 147 ajuts concedits entre els dos exercicis i una quantitat en prestacions acumulada d’11.478 euros. L’escola bressol és una altra de les línies d’ajut amb una demanda rellevant. Durant el període esmentat s’han concedit 23 prestacions, amb un import total de 19.734 euros.
Paral·lelament, s’han destinat altres ajuts, com a les activitats d’estiu (77 ajudes i 15.705 euros), a l’alimentació (35 ajudes i 14.919 euros), a les activitats esportives (67 ajudes i 7.088 euros) i a l’habitatge (10 ajudes i 7.500 euros), entre d’altres.