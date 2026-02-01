Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • El Comú d'Escaldes-Engordany. | Marvin Arquíñigo
El Periòdic d'Andorra
Ajuts

El Comú d’Escaldes-Engordany destina més de 92.500 euros a prestacions socials la primera meitat del mandat

Durant aquests dos anys, el volum de demandes s’ha mantingut elevat i sostingut, amb 246 sol·licituds registrades el 2024 i 227 el 2025

El Departament d’Acció Social del Comú d’Escaldes-Engordany ha destinat un total de 92.524 euros en prestacions socials amb perspectiva de gènere durant els anys 2024 i 2025, en el marc del balanç de la primera meitat de l’actual mandat. En aquest període, el servei ha gestionat 473 sol·licituds, de les quals 469 han estat aprovades.

Durant aquests dos anys, segons han informat, el volum de demandes s’ha mantingut elevat i sostingut, amb 246 sol·licituds registrades el 2024 i 227 el 2025. Pràcticament la totalitat de les peticions han estat valorades favorablement, amb només quatre denegacions en el conjunt del període.

Pel que fa al tipus d’ajuts atorgats, destaquen especialment les prestacions vinculades a l’àmbit educatiu, de lleure i de suport a les famílies. En aquest sentit, el Foc i lloc es consolida com una de les prestacions més sol·licitades, amb 147 ajuts concedits entre els dos exercicis i una quantitat en prestacions acumulada d’11.478 euros. L’escola bressol és una altra de les línies d’ajut amb una demanda rellevant. Durant el període esmentat s’han concedit 23 prestacions, amb un import total de 19.734 euros.

Paral·lelament, s’han destinat altres ajuts, com a les activitats d’estiu (77 ajudes i 15.705 euros), a l’alimentació (35 ajudes i 14.919 euros), a les activitats esportives (67 ajudes i 7.088 euros) i a l’habitatge (10 ajudes i 7.500 euros), entre d’altres.

Comparteix
Notícies relacionades
La corporació d’Andorra la Vella es reunirà a partir del mes de març amb tots els propietaris del Parc Central
Els primers Campionats del Món FIS de Freeride, a Ordino Arcalís, tindran lloc finalment aquest mateix dimarts
Les inscripcions a la capital per a les activitats esportives i de lleure de les vacances de Carnaval s’obren demà

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
Notícies destacades
  • Societat
Sant Julià de Lòria dona el tret de sortida al Carnaval amb un programa ple d’activitats per a totes les edats
  • Societat
El tall de la RN20 per un despreniment es mantindrà durant el cap de setmana i, per ara, sense previsió d’obertura
  • Societat, Successos
Un despreniment entre els municipis d’Ax-les-Thermes i l’Hospitalet talla l’accés al Principat des de França
Actualitat de les Parròquies
  • Parròquies
El Bus Unió es consolida amb més de 10.900 usuaris a la vall central durant els tres primers mesos de funcionament
  • Parròquies, Societat
González garanteix transparència amb una comissió davant els retrets d’Astrié pels sobrecostos de la plaça del Poble
  • Parròquies
El comú estudia dos terrenys a la Covanella i la Cortinada com a possibles ubicacions del centre sociosanitari
Publicitat
Enquesta
Publicitat
Publicitat
Publicitat

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu