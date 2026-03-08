El Comú d’Escaldes-Engordany adequa els locals de l’avinguda del Fener per concentrar-hi serveis comunals

El Comú d’Escaldes-Engordany ha iniciat aquesta setmana les obres d’adequació dels locals situats a l’avinguda del Fener amb l’objectiu de traslladar-hi diversos serveis comunals que actualment es troben repartits en diferents indrets de la parròquia. Els treballs inclouen actuacions d’obra i acabats d’interior i tenen un termini d’execució previst de 18 setmanes, amb un pressupost total d’1,3 milions d’euros.
Els nous espais permetran concentrar en un mateix emplaçament diferents dependències comunals. Concretament, s’hi traslladaran el taller tèxtil i de vidre, els serveis de circulació, el servei d’atenció ciutadana i l’àrea d’ocupació de la via pública. A més, les instal·lacions també disposaran d’una sala polivalent.
Amb aquesta reubicació, el comú preveu millorar l’organització dels serveis i disposar d’instal·lacions més àmplies i adaptades a les necessitats actuals. Alhora, el fet de concentrar-los en un espai de titularitat comunal permetrà deixar de pagar lloguers en altres locals.
En el marc d’aquest procés, el servei de tràmits de circulació es traslladarà provisionalment a partir de dilluns 9 de març a l’edifici Salita, situat al carrer Josep Viladomat. Aquest canvi serà temporal i es mantindrà fins que finalitzin les obres i les noves instal·lacions de l’avinguda del Fener estiguin operatives.
Els locals on s’estan duent a terme els treballs van passar a formar part del patrimoni comunal l’any 2021 a través d’un pagament en espècies de l’impost de construcció. Aquesta operació va permetre incorporar més de 1.100 metres quadrats de superfície al patrimoni del comú.