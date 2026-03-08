Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • L'edifici en el qual han començat les obres. | Comú d'Escaldes-Engordany
El Periòdic d'Andorra
Obres d'adequació

El Comú d’Escaldes-Engordany adequa els locals de l’avinguda del Fener per concentrar-hi serveis comunals

Els nous espais acolliran el taller tèxtil i de vidre, els serveis de circulació, atenció ciutadana i l’àrea d’ocupació de la via pública

El Comú d’Escaldes-Engordany ha iniciat aquesta setmana les obres d’adequació dels locals situats a l’avinguda del Fener amb l’objectiu de traslladar-hi diversos serveis comunals que actualment es troben repartits en diferents indrets de la parròquia. Els treballs inclouen actuacions d’obra i acabats d’interior i tenen un termini d’execució previst de 18 setmanes, amb un pressupost total d’1,3 milions d’euros.

Els nous espais permetran concentrar en un mateix emplaçament diferents dependències comunals. Concretament, s’hi traslladaran el taller tèxtil i de vidre, els serveis de circulació, el servei d’atenció ciutadana i l’àrea d’ocupació de la via pública. A més, les instal·lacions també disposaran d’una sala polivalent.

Els treballs d’adequació dels locals de l’avinguda del Fener tenen un termini d’execució previst de 18 setmanes i un pressupost d’1,3 milions d’euros

Amb aquesta reubicació, el comú preveu millorar l’organització dels serveis i disposar d’instal·lacions més àmplies i adaptades a les necessitats actuals. Alhora, el fet de concentrar-los en un espai de titularitat comunal permetrà deixar de pagar lloguers en altres locals.

En el marc d’aquest procés, el servei de tràmits de circulació es traslladarà provisionalment a partir de dilluns 9 de març a l’edifici Salita, situat al carrer Josep Viladomat. Aquest canvi serà temporal i es mantindrà fins que finalitzin les obres i les noves instal·lacions de l’avinguda del Fener estiguin operatives.

Els locals on s’estan duent a terme els treballs van passar a formar part del patrimoni comunal l’any 2021 a través d’un pagament en espècies de l’impost de construcció. Aquesta operació va permetre incorporar més de 1.100 metres quadrats de superfície al patrimoni del comú.

El Comú encampadà dona llum verda a un pla parcial que cedeix terreny per a ampliacions comunals

Llegir
L’interior. | Comú d’Escales-Engordany
Les oficines. | Comú d’Escales-Engordany
La façana de l’edifici. | Comú d’Escaldes-Engordany

Comparteix
Notícies relacionades
L’FC Andorra guanya al darrer sospir davant del Sporting amb un gol ‘de sort’ de Yeray al temps afegit (1-0)
Jordina Caminal no completa el supergegant de la Copa del Món de Val di Fassa després de quedar fora de cursa
Sandra Patricia Herrera: «El més important és no tenir prejudicis pel fet que s’hagi considerat un ofici d’homes»

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
Notícies destacades
  • Societat
Naia Aguilar: “El 8M és un recordatori que el lideratge femení no és una excepció, sinó una necessitat”
  • Societat
Professionals reivindiquen el paper de les dones en sectors tècnics i industrials tradicionalment masculinitzats
  • Societat
Mariona Cadena: «Si no tenim dades, no podem dissenyar bones polítiques d’igualtat»
Actualitat de les Parròquies
  • Parròquies
Inversió de gairebé 250.000 euros per rehabilitar el nou tram de camí verd entre els pobles de Meritxell i Prats
  • Parròquies
Escaldes-Engordany impulsa noves plantacions d’arbres a la parròquia per apropar la natura al teixit urbà
  • Cultura, Parròquies
Sant Julià acollirà el rodatge de ‘11’, una coproducció en català que mobilitzarà fins a 115 professionals durant deu dies
Publicitat
Enquesta
Publicitat
Publicitat
Publicitat

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu