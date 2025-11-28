El comú d’Encamp impulsa el NeuFest per reforçar el Pas de la Casa amb proves de material d’esquí

El Pas de la Casa acollirà el NeuFest els dies 13 i 14 de desembre, una proposta del comú d’Encamp pensada per incentivar l’activitat al nucli i aprofitar l’inici de la temporada d’hivern. L’esdeveniment se situarà a tocar de les pistes i reunirà una quarantena d’expositors vinculats al sector de la neu, que posaran a disposició del públic material per fer proves in situ.
L’oferta inclourà equipament de diverses modalitats: 14 marques dedicades a l’esquí alpí, 13 especialitzades en freeride, sis firmes de snowboard, quatre de freestyle i dues d’esquí de muntanya. Els participants podran testar els productes en dos espais habilitats per Grandvalira: un recorregut en format eslàlom i una àrea destinada a pràctiques de freestyle.
La corporació encampadana ha previst que les persones interessades s’inscriguin prèviament a través del web institucional. L’activitat no tindrà cost, tot i que serà necessari disposar del forfet per utilitzar el material i accedir als circuits. Segons el conseller de Finances, Esports i Reactivació Econòmica, Nino Marot, la proposta busca donar visibilitat al Pas de la Casa i facilitar que els esquiadors coneguin diferents opcions abans de realitzar compres en establiments locals.
Les dates escollides coincideixen amb l’obertura de la temporada i s’apropen al període de Nadal, moment en què els comerços registren un increment d’afluència. Marot ha explicat que la iniciativa pretén generar moviment al sector i afavorir el retorn als comerciants, després d’haver estat treballada durant dos anys en el marc del Consell Econòmic i Social del Pas de la Casa.
El programa del NeuFest es completarà amb activitats de caire festiu: sessions de discjòquei al llarg del cap de setmana, servei de caldo calent i una baixada de torxes prevista per al dissabte a les 18.30 h. A més, s’impartiran cursos de conducció sobre neu cada hora.
Representants del comerç local han valorat positivament la represa de l’esdeveniment, que ja s’havia organitzat fa una dècada. Maxime Bony, portaveu dels establiments del Pas de la Casa, ha destacat que la iniciativa pot contribuir a dinamitzar les vendes, ja que els visitants podran informar-se a les botigues sobre les marques disponibles, provar-les a peu de pista i, posteriorment, formalitzar compres als comerços de la zona.