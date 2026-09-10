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  • Les obres d'impermeabilització de la plaça del Funicamp. | Comú d'Encamp
Sergi Gil Bosch
  • Societat
Urbanisme

El Comú d’Encamp destina 205.000 euros a posar fi a les filtracions dels darrers anys de la plaça del Funicamp

Els treballs afectaran uns 500 metres quadrats i es preveu que finalitzin abans de l'inici de l'hivern sense afectar el funcionament del giny

El Comú d’Encamp ha posat en marxa les obres de millora de la impermeabilització de la plaça del Funicamp amb l’objectiu de solucionar les filtracions detectades durant els darrers anys a les plantes inferiors. L’actuació afectarà una superfície aproximada de 500 metres quadrats, tindrà un cost de 205.689,37 euros i s’allargarà durant uns dos mesos. Els treballs han estat adjudicats a Construccions Purroy.

L’actuació s’ha iniciat una vegada finalitzada la temporada d’estiu i la previsió és completar-la abans de l’inici de la temporada d’hivern, motiu pel qual no s’espera que interfereixi en el funcionament del Funicamp. Durant aquest període, les obres s’executaran per fases i per sectors per mantenir un itinerari segur per als vianants i garantir en tot moment l’accés a l’aparcament. També s’adoptaran mesures per reduir la pols i el soroll en una zona amb una elevada afluència de persones i activitat comercial.

Les obres s’executaran per fases i per sectors per mantenir un itinerari segur per als vianants i garantir l’accés a l’aparcament

Els primers treballs consistiran en la retirada del paviment, les capes intermèdies i l’actual sistema d’impermeabilització. Posteriorment, se sanejarà i prepararà la superfície per instal·lar un nou sistema continu de poliuretà projectat en calent, tant sobre l’estructura de formigó com en la part corresponent a l’estructura metàl·lica del pont sobre el riu Aixec. Segons informa la corporació, aquesta solució permet una superfície sense juntes i amb capacitat per adaptar-se als moviments de les estructures, alhora que en facilita el manteniment.

Una vegada completada la impermeabilització, es reconstruirà la superfície de la plaça. Aproximadament el 85% de l’espai, actualment pavimentat amb granit, passarà a tenir una capa d’aglomerat asfàltic, sobre la qual s’aplicarà un acabat d’asfalt imprès. A la resta de zones es conservaran els acabats actuals, entre els quals l’entarimat de fusta i el paviment de goma. El projecte inclou també la millora de l’accés a l’oficina de turisme del Funicamp, la qual continuarà a la mateixa ubicació, però disposarà d’un espai d’entrada més còmode i accessible.

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