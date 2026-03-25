Encamp aprovarà la nova ordinació de terrasses, que inclou tres tipus concrets, per “harmonitzar l’estètica”

El Comú d’Encamp ha presentat aquesta tarda la nova ordinació de terrasses, la qual rebrà demà el vistiplau en sessió de Consell de Comú. “Tenim l’objectiu clar de convertir, si no ho és ja, la parròquia en una vila de qualitat”, ha mencionat el cònsol menor, Xavier Fernàndez, assenyalant que per a fer-ho possible se centren en tres eixos, un dels quals té a veure amb aquesta nova normativa: l’embelliment urbà. Tot plegat, amb l’objectiu “d’harmonitzar l’estètica per continuar millorant la imatge d’Encamp”, ha afegit el mandatari.
Al seu torn, el conseller d’Administració i d’Obres Públiques i Urbanisme, Benjamí Rascagnères, ha detallat el reglament. En aquest sentit, ha indicat que a partir d’ara les terrasses només podran ser de tres tipus: una sense base i instal·lada sobre el paviment, una altra amb tarima i barana i una amb l’estructura tancada i coberta. Totes elles no podran ser permanents, i per garantir la mobilitat, s’ha fixat una amplada mínima de pas d’1,20 metres. En aquest cas, amb un parell d’excepcions, ja que a l’avinguda Joan Martí el mínim serà d’1,50 metres i al carrer Major del Pas de la Casa, de dos metres. L’horari serà de 08.00 a 00.00 hores, amb ampliacions “en ocasions específiques”.
L’ordinació també regula les característiques estètiques de les terrasses, que hauran de ser amb colors neutres i discrets integrats amb l’entorn, i no podran comptar amb publicitat més enllà del nom del local. En afegit, i per garantir una bona convivència, estaran prohibits els llums de colors, els altaveus i altres elements. “Tots els restauradors jugaran per igual”, ha asserit Fernàndez.
El calendari
El període màxim d’adaptació a la nova normativa serà fins al 2028 per a les terrasses obertes amb tarima, a les quals la corporació els garanteix dos anys d’autorització i d’excempció de pagament de la taxa d’ocupació de via pública, i fins al 2031 per a les tancades, amb cinc anys sense poder revocar l’autorització i sis d’excempció.
Quant a la temporalitat, el cònsol menor ha recordat que les sol·licituds poden ser per a l’estiu −1 de maig a 31 d’octubre−, l’hivern −1 de novembre a 30 d’abril− o permanents. Pel que fa a aquest darrer cas, Fernàndez ha apuntat que a partir d’ara es farà la renovació tàcita.
Règim sancionador
Segons han exposat, la tipologia de sanció es manté, però es redueix l’import per no posar en risc els negocis. Es mantenen com a lleus −de 300 a 1.200 euros−, greus −de 1.201 a 1.800 euros− i molt greus −de 1.801 a 3.000 euros−.