El Comú de la Massana trasllada el departament de Benestar Social i Gent Gran a peu de carrer, a tocar de Tràmits

El Comú de la Massana ha traslladat el departament de Benestar Social i Gent Gran a peu de carrer, a un despatx situat just al costat de Tràmits. Des de la corporació es justifica aquest trasllat per donar continuïtat a la política de facilitar i acostar els serveis a la ciutadania. “Amb aquesta nova ubicació, volem oferir una atenció més accessible i còmoda, però el més important és que el nou espai permet garantir una major confidencialitat en les consultes i entrevistes, un aspecte especialment rellevant en l’àmbit social”, assegura el conseller Marc Jové.
Des d’aquest nou emplaçament, la cap del servei, Clàudia Garcia, continuarà gestionant els ajuts socials comunals, oferint assessorament i orientació a les persones que necessitin informació sobre els recursos socials existents al país, suport en les tramitacions d’ajudes o acompanyament davant qualsevol situació de vulnerabilitat. Cal recordar que l’horari d’atenció al públic és de 08.00 a 15.00 hores.