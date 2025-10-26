El Comú d’Andorra la Vella tanca la 46a Fira amb 78.000 visitants i posa el focus en l’Espai Capital per al 2027

El cònsol major d’Andorra la Vella, Sergi González, ha fet aquest diumenge un balanç “molt positiu” de la 46a edició de la Fira d’Andorra la Vella, que ha tancat portes després de tres dies d’activitat. Segons les estimacions del comú, més de 78.000 persones han visitat l’esdeveniment, una xifra lleugerament superior a la de l’any passat, quan es van registrar prop de 76.000 assistents. “La gent dels estands, els expositors i les associacions ens traslladen que estan molt contents“. En concret amb la “predisposició del públic, del punt de trobada que representa la Fira i, sobretot, de les vendes i de la visibilitat que dona als seus negocis”, ha destacat González.
El cònsol ha agraït la implicació de tots els participants i ha subratllat que l’èxit de la Fira és fruit del treball conjunt entre l’organització, els expositors i els visitants. També ha valorat positivament l’ajust de l’horari de tancament de diumenge, que aquest any s’ha avançat a les 19.00 hores. “Ens ho han agraït molt, sobretot per tota la feina que comporta la recollida dels estands”, ha explicat.
“Crec que a l’octubre del 2027, si tot va bé, ja podríem tenir aquesta nova ubicació operativa” – Sergi González
El mandatari comunal ha afirmat que la mirada del comú se centra ara en el futur Espai Capital, el recinte firal i multifuncional que ha d’acollir les properes edicions de la Fira a partir del 2027. “Jo crec que a l’octubre del 2027, si tot va bé, podríem tenir ja aquesta nova ubicació”, ha assegurat, tot i advertint que “cal complir tots els passos i processos”. El cònsol ha recordat que el concurs d’idees per al projecte ja està en marxa i que “això ens permet dir que ja hem fet molt camí”.
El pressupost estimat per al futur equipament és d’uns 15 milions d’euros, i la previsió és iniciar les obres el juny del 2026 si es compleix el calendari. González ha remarcat que l’Espai Capital “no és només per la parròquia, sinó per al conjunt del país”, i que, per aquest motiu, el comú buscarà la col·laboració del Govern en el seu finançament. “Ens hem emplaçat per aquest mes de novembre per continuar parlant, i jo crec que tocarà el tema del finançament. Govern ha de participar, perquè és un projecte pels ciutadans, per la parròquia i pel país”, ha afirmat.
El cònsol ha avançat també que, un cop tancada aquesta edició, el comú farà un recull d’opinions dels expositors i de la informació recollida tant a l’estand municipal com a l’Espai Capital per difondre’n els resultats entre la ciutadania, especialment a través dels consells d’infants, joves i gent gran. “Buscarem la manera de fer arribar aquestes impressions, potser a través de les xarxes o d’altres canals de participació”, ha conclòs.