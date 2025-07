Sessió de consell Comú

La capital farà un nou estudi per veure si amb la nova documentació es troba un interessat ferm en els Pouets

El Comú d'Andorra la Vella ha mantingut converses amb sis empreses, ja que es van trobar "que n'hi havia de molt interessades"

Un cop el concurs per a la concessió de l’edifici dels Pouets va quedar desert, el comú d’Andorra la Vella va iniciar les converses amb les empreses que s’havien descarregat el plec de bases per saber què és el que les havia frenat a fer el pas definitiu de presentar el seu projecte. La corporació ha mantingut des de llavors converses amb sis empreses, ja que es van trobar “que n’hi havia de molt interessades” i analitzant el que comentaven s’ha arribat a la conclusió que cal dur a terme un aixecament topogràfic perquè no hi havia aquesta documentació disponible i actualitzada. Per aquest motiu s’ha decidit tirar endavant aquest estudi per poder-lo compartir amb les empreses i que, per tant, amb aquesta informació a la mà puguin valorar si volen tirar endavant la seva proposta o no.

Quan es tinguin aquestes dades es compartiran amb les empreses i si alguna “diu que finalment tirarà endavant” llavors caldria tornar a llançar el concurs per mirar de fer l’adjudicació per a l’explotació. El cònsol major de la capital, Sergi González, ha recordat que no hi ha cap estudi que digui quin podria ser el cost de tirar avall aquella estructura i ha concretat també que els projectes presentats eren molt variats, ja que anaven des d’espais compartits de treball a aparcaments, magatzems o fins i tot un jardí botànic.

González ha fet aquestes manifestacions en el si de la sessió de consell de comú en què s’ha aprovat que la cessió d’ús de l’estació transformadora ET292 Pouets perquè FEDA la pugui incorporar a la seva xarxa. Aquesta infraestructura, fins ara infrautilitzada, permetrà millorar el subministrament elèctric a la plaça Guillemó, el carrer Príncep Benlloch i el centre històric. El comú manté la titularitat de l’espai i disposarà d’un dret de connexió gratuït per a necessitats futures. Precisament en la discussió d’aquest punt el conseller de l’oposició David Astrié ha recordat que l’anterior majoria va encarregar un estudi sobre el potencial fotovoltaic de la coberta dels Pouets. “Ens van dir clarament que era una de les cobertes més ben exposades i amb més potencial del país. Per tant, vam engegar aquell estudi, que ens va dir que efectivament era molt, molt rendible fer una instal·lació fotovoltaica allà”, ha explicat el conseller de la minoria que ha plantejat que en el marc de l’acord amb FEDA es pugui proposar aquesta instal·lació.

A més, també s’ha aprovat un conveni amb FEDA que permetrà instal·lar plaques fotovoltaiques a les cobertes del centre de congressos i de la nova casa del poble. El conveni estableix una cessió gratuïta dels espais a FEDA durant els primers deu anys, període en què l’empresa parapública assumirà íntegrament els costos d’instal·lació i manteniment de les infraestructures. A partir de l’onzè any i fins al dinovè, el comú començarà a percebre una compensació econòmica progressiva en funció de l’energia produïda i del preu de mercat establert per decret governamental. Durant tot el període, FEDA continuarà sent responsable del manteniment i el bon funcionament de les instal·lacions, que passaran a ser propietat del comú un cop finalitzat el conveni.