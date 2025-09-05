Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
  El president del Col·legi de Psicòlegs d'Andorra, Oscar Fernández. | Copsia
El Periòdic d'Andorra
Resposta a les sancions de l'APDA

El Col·legi de Psicòlegs recorda que la protecció de dades és responsabilitat dels centres i dels professionals

L’entitat es desmarca de les dues sancions executades per l'APDA i afirma que no té cap mena de competències de supervisió en aquest àmbit

Arran de la sanció imposada per l’Agència Andorrana de Protecció de Dades (APDA) a dos centres de psicologia per la cessió i la conservació indeguda d’informació clínica, el Col·legi Oficial de Psicòlegs d’Andorra (Copsia) ha fet públic el seu posicionament. L’entitat recorda que la responsabilitat en matèria de protecció de dades personals recau exclusivament en cada centre i en cada professional i, en aquest sentit, assenyala que “són aquests els que han de vetllar per l’adequada gestió i seguretat de la informació dels seus pacients, en compliment de la normativa vigent”.

Al mateix temps, Copsia puntualitza que el Col·legi “no té competències directes en la supervisió de la protecció de dades dels centres o dels professionals”. La institució, remarquen, té com a missió principal la representació de la professió, la defensa dels interessos dels col·legiats i la promoció de les bones pràctiques en l’exercici de la psicologia.

Finalment, el Col·legi reitera el seu compromís amb la deontologia i la qualitat assistencial, tot assegurant també que fomenta la formació i la sensibilització dels professionals en totes les matèries vinculades a l’exercici responsable de la professió, incloent-hi la gestió correcta de les dades personals.

L’APDA amonesta dos centres de psicologia per la cessió i conservació indeguda de dades sensibles de pacients

