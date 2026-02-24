El Centre de Salut Mental de la Seu obrirà a començaments del 2027 amb una capacitat d’atenció de 97 persones

El futur Centre de Salut Mental Sant Lluís iniciarà la seva activitat a començaments del 2027, segons les previsions fetes públiques en el marc d’una visita a les obres celebrada el 20 de febrer. L’equipament, que s’està construint en una part del Seminari ‘La Immaculada’ de la capital alturgellenca, es planteja com una resposta a la problemàtica de la salut mental al territori pirinenc i preveu una capacitat d’atenció de 97 persones.
La visita va comptar amb la presència del bisbe d’Urgell i copríncep d’Andorra, Josep-Lluís Serrano, acompanyat per les religioses de la Fundació Hospitalàries, encapçalades per la seva presidenta, la germana Luz Divina Sánchez Rodríguez. El centre serà gestionat per la Fundació canònica de les Germanes Hospitalàries Sant Boi.
El doctor Joan Orrit, director gerent de Benito Menni Germanes Hospitalàries i un dels responsables del projecte, va explicar que “el que es vol és normalitzar les persones en la seva vida en un règim obert, en què les persones surtin lliurement de la comunitat i participin de totes les activitats, també les espirituals que són molt importants”. En aquest sentit, des de la congregació assenyalen que el centre es concep com un “projecte de vida”, oferint a cada persona un itinerari per aprofundir en la seva autonomia i “guanyar així la màxima llibertat i normalització social”.
L’equipament disposarà d’una superfície construïda de 5.800 metres quadrats i una urbanització exterior de 4.900 metres quadrats, a més de la inversió prevista en equipaments i mobiliari. Els serveis inclouran hospitalització polivalent d’adults, hospitalització infantil i juvenil, una llar residència oberta i un espai multidisciplinari anomenat ‘Àgora’.
Segons s’ha informat, els serveis complementaran l’oferta existent en l’àmbit de la salut mental mitjançant recursos d’ingrés i comunitaris, tant sanitaris com socials, concertats amb Andorra i Catalunya. El model proposat aposta per la integració a la comunitat i per evitar que les persones afectades hagin de marxar del seu entorn habitual per rebre atenció especialitzada.
Des de l’Església d’Urgell s’assenyala que el projecte vol situar les persones més vulnerables “al cor del Seminari diocesà”, convertint-lo en un espai de diàleg obert amb la ciutat a través dels seus espais exteriors terapèutics. També es preveu que el centre prioritzi la contractació de professionals del territori pirinenc, amb l’objectiu de generar ocupació i dinamitzar l’economia local.