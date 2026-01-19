El Centre de Formació al Llarg de la Vida obre les inscripcions a 73 cursos gratuïts per al segon semestre

El Centre de Formació al Llarg de la Vida ha obert les inscripcions als 73 cursos de formació continuada professional i de preparació de proves oficials que s’han programat per al segon semestre del curs acadèmic, que s’estendrà de febrer a juny. El termini per formalitzar la inscripció s’ha iniciat aquest dilluns 19 de gener i finalitzarà el dijous 29 de gener, amb la possibilitat de tramitar les sol·licituds a través del web www.cflv.ad.
Aquesta oferta formativa gratuïta s’ha adreçat a la ciutadania en general i ha inclòs propostes orientades tant al desenvolupament personal com al professional. Els cursos han abastat àmbits diversos com la millora de les competències digitals, la comunicació, els coneixements d’Andorra, el treball en equip, el creixement personal i la preparació de proves oficials, amb l’objectiu de fomentar l’aprenentatge permanent i donar resposta a les necessitats actuals de la societat i del mercat laboral.
Les inscripcions als cursos gratuïts del segon semestre es poden formalitzar fins al 29 de gener a través del web del centre
En aquest segon semestre, el catàleg ha incorporat diverses novetats vinculades als reptes actuals, amb formacions centrades en la sostenibilitat aplicada a la vida quotidiana i laboral, eines pràctiques de programació neurolingüística, processos d’acompanyament per al creixement personal i professional, identificació dels propis valors, dinàmiques per afavorir el pas del grup a l’equip i potenciar la intel·ligència col·lectiva, així com cursos orientats a la creació i edició d’imatges amb el telèfon mòbil, l’escriptura per a xarxes socials, el posicionament a Google i l’ús avançat del full de càlcul Excel 4.
Les persones interessades poden ampliar la informació trucant al telèfon 741 465 o bé enviant un correu electrònic a cflv@educand.ad. Amb aquesta programació, el Centre de Formació al Llarg de la Vida ha continuat reforçant una oferta oberta a tota la població, en el marc del compromís del Ministeri de Relacions Institucionals, Educació i Universitats amb el desenvolupament de competències al llarg de totes les etapes de la vida.