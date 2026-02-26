Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • Una imatge virtual de la façana de l'edifici Node. | Govern d'Andorra
El Periòdic d'Andorra
Millora de l'entorn digital

El Centre de Benestar Digital estrena web amb recursos i suport davant riscos com estafes i ciberassetjament

El portal centralitza serveis i contactes oficials per millorar les competències digitals i afrontar incidents com vulneracions de dades

El Centre de Benestar i Competències Digitals (CBCD) ha estrenat una nova pàgina web que centralitza informació i recursos sobre ús responsable de la tecnologia i capacitació digital. El portal vol esdevenir un punt de referència per a ciutadania, empreses i professionals que busquin orientació pràctica en l’àmbit digital.

Impulsat per Andorra Digital, el centre —que tindrà seu física a l’edifici del NODE quan finalitzin les obres— té com a objectiu reforçar les competències digitals i promoure un ús segur de les tecnologies.

El web permet consultar per temàtiques les principals línies d’actuació. A l’apartat de serveis i iniciatives s’hi recullen projectes per millorar les habilitats digitals, reduir la bretxa tecnològica i fomentar el benestar digital. Entre les accions en curs hi ha programes de protecció digital de menors, propostes per regular l’ús del mòbil en entorns educatius, activitats d’alfabetització digital per a majors de 65 anys i sistemes d’indicadors per mesurar el benestar digital.

Amb aquest nou portal, el CBCD concentra en un únic espai informació pràctica i canals d’assessorament per fer front als riscos digitals i millorar les competències tecnològiques de la població

El centre estructura la seva activitat en àmbits com la formació en competències digitals, la difusió de bones pràctiques, la coordinació de plans de capacitació, la col·laboració amb entitats i la monitorització d’indicadors.

Un dels espais destacats és l’“Espai d’aprenentatge”, amb continguts pedagògics, glossaris i recursos pràctics. El portal aborda conceptes com la desconnexió digital, l’estrès tecnològic o la sobrecàrrega informativa, i ofereix eines de seguretat digital.

La pàgina inclou també un apartat de documents i dades amb informes de referència, així com una secció d’actualitat sobre les accions del centre. A més, facilita contactes d’organismes oficials i serveis d’atenció, i incorpora un sistema de preguntes i respostes per afrontar incidents com estafes, ciberassetjament, suplantacions d’identitat, vulneracions de dades o continguts d’abús sexual infantil.

Amb aquest nou portal, el CBCD concentra en un únic espai informació pràctica i canals d’assessorament per fer front als riscos digitals i millorar les competències tecnològiques de la població.

El comú de la capital i Andorra Telecom acorden crear dues places públiques vinculades al projecte del Node

Llegir
La nova pàgina web. | CBCD

Comparteix
Notícies relacionades
Investiguen una possible vinculació amb l’incendi de diumenge després de trobar pastilles d’encesa sota vehicles
Laura Camps jura el càrrec amb l’habitatge i la reforma econòmica com a grans reptes marcats per Espot
Bonell afirma que el Museu Nacional “no es descarta” a l’Espai Capital, tot i que es podria buscar una alternativa

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
Notícies destacades
  • Educació, Societat
El Connecta reuneix més de 80 centres i consolida un nou espai d’orientació acadèmica per a uns 2.000 estudiants
  • Societat, Tribunals
La Fiscalia sol·licita penes d’entre sis i vuit anys de presó per als quatre principals acusats de l”Operació Llops’
  • Societat
L’UCAT alerta que “el Govern no podrà fugir d’aquesta responsabilitat” davant una caiguda de vendes de fins al 80%
Actualitat de les Parròquies
  • Parròquies, Societat
La gent gran celebra l’arribada de l’L7 fins a l’Auditori i afirma que “se’ns ha escoltat” després de mesos de queixes
  • Parròquies, Societat
La Massana podrà immobilitzar, i fins i tot subhastar, vehicles que cometin infraccions molt greus al medi natural
  • Parròquies, Societat
La proposta arquitectònica de l’Espai Capital contempla la Casa Pairal, tres plantes d’aparcament i un recinte firal
Publicitat
Enquesta
Publicitat
Publicitat
Publicitat

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu