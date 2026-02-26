El Centre de Benestar Digital estrena web amb recursos i suport davant riscos com estafes i ciberassetjament

El Centre de Benestar i Competències Digitals (CBCD) ha estrenat una nova pàgina web que centralitza informació i recursos sobre ús responsable de la tecnologia i capacitació digital. El portal vol esdevenir un punt de referència per a ciutadania, empreses i professionals que busquin orientació pràctica en l’àmbit digital.
Impulsat per Andorra Digital, el centre —que tindrà seu física a l’edifici del NODE quan finalitzin les obres— té com a objectiu reforçar les competències digitals i promoure un ús segur de les tecnologies.
El web permet consultar per temàtiques les principals línies d’actuació. A l’apartat de serveis i iniciatives s’hi recullen projectes per millorar les habilitats digitals, reduir la bretxa tecnològica i fomentar el benestar digital. Entre les accions en curs hi ha programes de protecció digital de menors, propostes per regular l’ús del mòbil en entorns educatius, activitats d’alfabetització digital per a majors de 65 anys i sistemes d’indicadors per mesurar el benestar digital.
Amb aquest nou portal, el CBCD concentra en un únic espai informació pràctica i canals d’assessorament per fer front als riscos digitals i millorar les competències tecnològiques de la població
El centre estructura la seva activitat en àmbits com la formació en competències digitals, la difusió de bones pràctiques, la coordinació de plans de capacitació, la col·laboració amb entitats i la monitorització d’indicadors.
Un dels espais destacats és l’“Espai d’aprenentatge”, amb continguts pedagògics, glossaris i recursos pràctics. El portal aborda conceptes com la desconnexió digital, l’estrès tecnològic o la sobrecàrrega informativa, i ofereix eines de seguretat digital.
La pàgina inclou també un apartat de documents i dades amb informes de referència, així com una secció d’actualitat sobre les accions del centre. A més, facilita contactes d’organismes oficials i serveis d’atenció, i incorpora un sistema de preguntes i respostes per afrontar incidents com estafes, ciberassetjament, suplantacions d’identitat, vulneracions de dades o continguts d’abús sexual infantil.
