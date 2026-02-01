Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
  • La segona edició del Canillo Brilla consolida la cita. | Comú de Canillo
Balanç molt positiu

El Canillo Brilla es consolida en la seva segona edició rebent 24.000 visitants, en part gràcies al canvi d’ubicació

Els dies de més afluència han coincidit amb dates destacades del calendari, sent el 7 de desembre la jornada amb més públic, amb 1.437 persones

El Comú de Canillo fa un balanç positiu de la segona edició del Canillo Brilla. I no és per a menys. La cita ha abaixat el teló, en la seva segona edició, amb 24.029 visitants. Cal recordar que va obrir portes el passat 30 de novembre amb l’encesa de llums inaugural i s’ha pogut visitar fins avui, i ha apostat enguany per una experiència renovada, més immersiva i accessible, i amb un increment d’activitats i espais participatius.

Una de les principals novetats ha estat el canvi d’ubicació a l’aparcament de Sella, un emplaçament més ampli que ha permès reforçar l’ambientació lluminosa, crear noves zones temàtiques i millorar la circulació. Per a aquesta edició, el Canillo Brilla ha ampliat els serveis i activitats amb cinc casetes d’artesans, quatre ‘foodtrucks’ de restauració, cinc punts de ‘photocall’, diversos espais temàtics i concerts musicals gratuïts.

“És un esdeveniment lúdic, però també una eina de dinamització per a la parròquia, amb un impacte positiu tant a nivell social com econòmic” – Coia Torres

Pel que fa a l’afluència, els dies de més visitants han coincidit amb dates destacades del calendari. El 7 de desembre ha estat el dia amb més públic, amb 1.437 persones, seguit del 30 de novembre, la jornada d’inauguració, amb 1.300, i del 6 de desembre, amb 1.198. Altres dates destacades han estat el 25 de desembre (897 visitants), l’1 de gener (884 visitants) i el 13 de desembre (868 visitants).

Per tot plegat, la consellera de Participació Ciutadana, Comunicació i Innovació del Comú de Canillo, Coia Torres, ha volgut remarcar que “el Canillo Brilla és un esdeveniment lúdic, però també una eina de dinamització per a la parròquia, amb un impacte positiu tant a nivell social com econòmic”. En aquest sentit, ha assegurat que la corporació “continuarà treballant per fer créixer el projecte i continuar millorant-lo en futures edicions”.

