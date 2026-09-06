El Bus Parroquial d’Ordino recupera, a partir d’aquest 9 de setembre, l’horari habitual amb l’inici del curs escolar

El servei del Bus Parroquial d’Ordino recuperarà, a partir del 9 de setembre, l’horari habitual amb l’inici del calendari escolar. El servei oferirà una freqüència de pas de cada 20 minuts durant les hores de màxima afluència, tant al matí, de 07.00 a 10.00 hores, com a la tarda, de 16.00 a 19.00 hores.
Durant la resta de la jornada, la freqüència serà de cada 30 minuts. Aquest mateix interval de recorregut es mantindrà durant els festius i els períodes de vacances escolars. D’altra banda, el servei a Sorteny finalitza aquest diumenge, darrer dia en què el Bus Parroquial anirà fins a aquesta zona, a causa del tancament de la temporada d’estiu.