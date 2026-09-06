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  • El Bus Parroquial d’Ordino recupera l’horari habitual amb l’inici del curs escolar. | Marvin Arquíñigo
Pol Forcada Quevedo
  • Societat
Transport públic

El Bus Parroquial d’Ordino recupera, a partir d’aquest 9 de setembre, l’horari habitual amb l’inici del curs escolar

Oferirà una freqüència de pas de cada 20 minuts durant les hores de màxima afluència, tant al matí (07.00 - 10.00) com a la tarda (16.00 - 19.00 hores)

El servei del Bus Parroquial d’Ordino recuperarà, a partir del 9 de setembre, l’horari habitual amb l’inici del calendari escolar. El servei oferirà una freqüència de pas de cada 20 minuts durant les hores de màxima afluència, tant al matí, de 07.00 a 10.00 hores, com a la tarda, de 16.00 a 19.00 hores.

Durant la resta de la jornada, la freqüència serà de cada 30 minuts. Aquest mateix interval de recorregut es mantindrà durant els festius i els períodes de vacances escolars. D’altra banda, el servei a Sorteny finalitza aquest diumenge, darrer dia en què el Bus Parroquial anirà fins a aquesta zona, a causa del tancament de la temporada d’estiu.

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