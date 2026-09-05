Ordino i Auzat es retroben per segon any consecutiu al Port del Rat i aposten donar continuïtat a la trobada

Ordino i Auzat s’han tornat a trobar aquest dissabte al Port del Rat, en la segona edició consecutiva d’aquesta trobada especial de germanor recuperada l’any passat després de més de dues dècades sense celebrar-se. La cònsol major d’Ordino, Maria del Mar Coma, ha valorat la continuïtat de la cita i ha avançat que la voluntat és que es pugui continuar repetint durant els pròxims anys.
La trobada recupera una tradició que es va iniciar arran d’un conveni signat l’any 1992. En aquest sentit, Coma ha explicat que durant uns anys es van celebrar aquestes jornades de germanor, tot i que posteriorment es van deixar de fer per diferents motius. La iniciativa es va reprendre l’any passat, després de més de dues dècades, recuperant així una cita que tradicionalment havia tingut una bona acollida i que permet reforçar els vincles amb els veïns francesos.
Així, la mandatària ha posat en relleu els nombrosos elements que comparteixen els dos territoris i que reforcen la necessitat de mantenir i consolidar aquests lligams transfronterers. «Hi ha moltes coses que coincideixen amb els nostres veïns, tenim molt patrimoni cultural que coincideix, tenim el que és la pedra seca, tenim el pasturatge, tenim la ramaderia, i penso que és important continuar amb aquests lligams amb els nostres veïns d’aquí del costat», ha destacat.
«Hi ha moltes coses que coincideixen amb els nostres veïns, tenim molt patrimoni cultural que coincideix, tenim el que és la pedra seca, tenim el pasturatge, tenim la ramaderia, i penso que és important continuar amb aquests lligams» – Maria del Mar Coma
Per la seva banda, l’alcalde d’Auzat, Abdel Yacoubi, ha ressaltat la importància d’aquesta segona edició consecutiva de la trobada al Port del Rat, i la sintonia entre totes dues jurisdiccions. Així mateix, ha celebrat també l’augment de participants respecte de l’any passat, tant de representants institucionals com de senderistes i muntanyencs.
Amb tot, la voluntat de les dues parts és que aquesta germanor continuï reforçant-se en els pròxims anys i que el Port del Rat es consolidi com el punt de trobada entre els dos territoris. Coma ha assegurat que la intenció és celebrar la jornada anualment, sempre que les condicions meteorològiques ho permetin.
Túnel entre les dues bandes
La cònsol major també ha mirat més enllà i ha fet referència al possible futur túnel entre les dues bandes de la frontera. Un projecte que, si algun dia es fes realitat, podria obrir una nova etapa en la relació entre els dos territoris. «En principi, la intenció és fer la trobada cada any, i fer-la aquí, en aquesta zona, i si algun dia arribem a tindre el túnel, llavors ja veurem», ha remarcat, informa l’ANA.